Президент США Джо Байден предупредил Израиль, что Вашингтон прекратит поставки некоторых видов вооружений, если армия страны начнет крупную наземную операцию в городе Рафах в секторе Газа.

"Если они войдут в Рафах, я не буду поставлять оружие, которое исторически использовалось [...] для борьбы с городами", — сказал Байден в интервью CNN, вышедшем в эфир в среду. Он добавил, что в любом случае будет стараться обеспечить безопасность Израиля.

Несмотря на твердые и громкие возражения США, Израиль продолжает говорить о готовности штурмовать Рафах, который считается последним значительным оплотом ХАМАС в Газе.

США и другие страны не раз предупреждали, что операция в городе, население которого пополнилось беженцами из других районов Газы и, по оценкам ООН, перевалило за миллион человек, может привести к большим жертвам среди гражданских.

При этом, по словам Байдена, пока действия ЦАХАЛ в Рафахе и окрестностях не рассматриваются Вашингтоном как наземная операция. "Они не входили в населенные пункты. Они действовали на границе, — сказал он. — Но я ясно дал понять [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху и военному кабинету, что они не получат нашей поддержки, если действительно войдут в эти населенные пункты".

Байден признал, что американское оружие использовалось Израилем для убийства мирных жителей в Газе. На вопрос, пересек ли Израиль "красную черту", президент США ответил: "Пока нет".

Американский лидер впервые заявил, что США могут прекратить поставки оружия в Израиль.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан сказал, что страна "очень разочарована" вмешательством Байдена. "Это тяжелое и очень разочаровывающее заявление от президента, которому мы были благодарны с самого начала войны", — сказал Эрдан в интервью израильской общественной радиостанции Kan.

США уже отложили поставку тысяч бомб в Израиль и заявили, что пересматривают будущие поставки. В среду министр обороны Ллойд Остин подтвердил задержку поставок в ходе выступления перед Сенатом. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что США оказали "беспрецедентную" помощь в сфере безопасности с начала войны, добавив, что споры между союзниками решаются "за закрытыми дверями в рабочем порядке".

Оружие, о котором идет речь — это часть будущих поставок, поэтому на текущей ситуации в Рафахе задержка, скорее всего, не скажется. Однако, имея в виду масштабы израильских операций и скорость, с которой расходуются боеприпасы, ЦАХАЛ может столкнуться с их нехваткой уже довольно скоро.

Американские власти подтвердили, что с тех пор, как израильские танки вошли в южный Рафах и взяли под контроль палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта с Египтом на этой неделе, через два КПП на юге в Газу не поступало никаких новых грузов помощи. С начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре прошлого года КПП Рафах стал ключевым пунктом, через который в Газу поступает гуманитарная помощь.

После обстрела ХАМАС близлежащей территории, в результате которого погибли четыре израильских военнослужащих, Израиль закрыл КПП. Но Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что вновь открывает расположенный неподалеку КПП Керем-Шалом, который был закрыт в течение четырех дней из-за ракетных обстрелов со стороны боевиков.

Израильские военные отметили, что проводят ограниченную операцию в Рафахе, чтобы уничтожить боевиков и разрушить используемую ХАМАС инфраструктуру. Гражданским лицам было предписано направиться в "расширенную гуманитарную зону", расположенную примерно в 20 км от города. Однако гуманитарные организации предупреждают, что эта зона не сможет справиться с наплывом беженцев: по оценкам ООН, в Рафахе укрывается около 1,4 млн человек.

Тем временем накануне в Каире делегации Израиля и ХАМАС возобновили переговоры через посредников.

Официальный представитель США заявил, что переговоры с Израилем "продолжаются и не полностью снимают нашу озабоченность", а Вашингтон с апреля пересматривает свои поставки оружия Израилю.

Вскоре после начала операции Израиля в Газе, 27 октября прошлого года, спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США поддерживают право Израиля на самооборону. "Мы не проводим красных линий для Израиля", — сказал он.

Однако теперь Байден сталкивается с растущим давлением в связи с ростом числа жертв израильских операций в Газе, а через полгода ему предстоят президентские выборы.

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