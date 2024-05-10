На митинг на площади Республики в центре столицы Армении Ереване вечером в четверг, 9 мая, по данным местных телеграм-каналов, собрались более 20 тысяч человек. Демонстранты требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна в связи с согласием армянского правительства на демаркацию границы с Азербайджан ом.

Как отмечают местные паблики и СМИ, большинство на акции протеста представляли сторонники движения "Тавуш во имя родины" под руководством главы Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна. Во время митинга он заявил, что протестующие инициируют "акции неповиновения", и у Пашиняна есть один час на то, чтобы уйти в отставку с поста премьер-министра. Срок истек в 19 часов мск. Пашинян на требования о встрече и отставке не ответил. После этого архиепископ заявил, что будет добиваться отставки премьера путем импичмента в Национальном собрании (парламенте Армении. - Ред.).