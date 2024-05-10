Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны (УГО) Сергея Рудя после предотвращения российских планов покушения на убийство главы страны. Об этом сообщили вечером в четверг, 9 мая, несколько украинских СМИ со ссылкой на соответствующий указ президента. Причина увольнения не была названа.

47-летний Сергей Рудь с ноября 2019 года занимал должность главы УГО - ведомства, которое занимается охраной должностных лиц и подчиняется непосредственно президенту. До этого Рудь занимал различные должности в департаментах личной охраны и работы с личным составом того же ведомства, работал в Институте УГО Киевского национального университета.

СБУ заявила о предотвращении покушения на Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) 7 мая заявила о разоблачении сети агентов пятой службы ФСБ РФ, готовившей покушение на президента Украины. "Контрразведка и следователи СБУ сорвали планы ФСБ по ликвидации президента Украины и других представителей высшего военно-политического руководства страны", - говорится в сообщении украинской спецслужбы.

Как утверждается, в состав группы, деятельность которой курировалась ФСБ из Москвы, входили два полковника УГО. Оба подозреваемых задержаны.

По утверждению СБУ, одной из задач агентурной сети ФСБ был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране президента, которые могли бы взять Зеленского в заложники, а впоследствии его убить. Кроме того, утверждают в ведомстве, ФСБ планировала убийства председателя СБУ Василия Малюка, начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников.

СБУ озвучила планы злоумышленников

По информации украинской спецслужбы, план заключался в следующем: первоначально завербованный агент должен был наблюдать за передвижениями охраняемого лица и сообщать о них ФСБ. По зданию, где должен был находиться чиновник, планировалось нанести ракетный удар, а затем атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения. После этого россияне планировали нанести удар еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов применения дрона.

Имена задержанных полковников Управления госохраны не раскрываются. При этом издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в спецслужбах называет имя одного из задержанных. По информации издания, это Андрей Гук, он возглавлял один из департаментов Управления госохраны.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на Зеленского и других представителей украинского правительства, по данным Киева, уже было совершено несколько покушений.

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