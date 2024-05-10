Минобороны Украины заявило о попытке прорыва российскими войсками линии обороны на севере Харьковской области. В украинском оборонном ведомстве утверждают, что все атаки отбиты. Однако сообщения о боях на этом направлении продолжают поступать, а в ряде населенных пунктов Харьковщины объявлена срочная эвакуация населения, сообщает русская служба Би-би-си.

В пятницу утром многие российские и украинские провоенные источники сообщили о попытке российских войск перейти в наступление со стороны Белгородской области на украинские приграничные села.

"На Харьков: армия России начала наступление от границы", — написал российский пропагандистский ресурс Colonelcassad.

"Сегодня с самого утра стартовали активные ракетно-артиллерийские и бомбовые удары по объектам в Харькове и области. Сообщается также об активизации сухопутных частей ВС РФ в приграничье на направлении города Волчанск в Чугуевском районе Харьковской области", — сообщили его коллеги из телеграм-канала "Военный осведомитель".

По данным украинского аналитического портала DeepState, наступление началось ночью на двух участках: в направлении непосредственно Харькова, в районе сел Стрелка-Красное-Пыльная-Борисовка, а также в сторону Волчанска. На первом участке российской армии удалось продвинуться, следует из карты боевых действий, которую DeepState оперативно обновляет.

По мнению аналитиков, для глубокого продвижения российской армии не хватит войск, "но неизвестно, сколько основных сил она готова задействовать для данного маневра".

Информацию об обострении ситуации на границе подтвердил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов: он заявил об усилении российских обстрелов на севере региона и безуспешных попытках диверсионно-разведывательных групп прорвать границу.

"Вооруженные силы Украины уверенно держат позиции: не потерян ни один метр. Группировка противника не представляет угрозы для Харькова, его сил хватает только для провокаций на северном направлении", — заявил Синегубов.

Следом вышел и комментарий Минобороны Украины. По данным ведомства, в течение минувших суток на Волчанском направлении противник наносил авиаудары с применением управляемых авиационных бомб, а с началом ночи усилил артобстрелы переднего края обороны.

"Приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на данный момент эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности", — говорится в сообщении.

По заявлению украинского военного ведомства, для усиления обороны на этом участке фронта подтянуты резервные подразделения.

Эвакуация

Глава Волчанской региональной администрации Тамаз Гамбаришвили сообщил в интервью "Громадському радіо", что из-за резко усилившихся российских обстрелов власти начали добровольную эвакуацию жителей Волчанска и соседних районов.

"Мы сейчас по желанию эвакуируем население. Основная масса… сейчас люди выезжают на своих автотранспортных [средствах], но сейчас мы организуем вместе с гуманитарным центром вывоз людей… тех, у кого нет возможности самостоятельно выехать", — рассказал он.

Гамбаришвили сообщил, что в городе Волчанск сейчас живут около 3 тыс. человек. (До войны его население составляло около 17 тыс. человек.)

По словам Гамбаришвили, людей вывозят из Волчанска и ближайших населенных пунктов, которые сейчас находятся под массированными обстрелами, и доставляют в Харьков.

"Сейчас массированный обстрел города. Как говорят местные, такого еще не слышали и не видели. Массированный обстрел всего населенного пункта, всего города. Поэтому там сейчас опасно находиться", — говорит он.

Как сказал Гамбаришвили, обстрелы Волчанска происходят постоянно, но начиная с трех часов утра в ночь на пятницу, они резко усилились. При этом российские военные применяли реактивные системы залпового огня, артиллерию и управляемые авиабомбы.

Он добавил, что в результате обстрелов есть множество разрушений, однако данные о раненых и погибших не поступали.

Буферная зона

События в Харьковской области прокомментировал военный эксперт Михаил Жирохов. "Скорее всего, все то, о чем говорили последние недели, — наступление на Харьковщину — началось…" — написал он в фейсбуке.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что подобная активизация россиян в Харьковской области была прогнозируемой, но это не большое наступление на Харьков.

"Эти действия прогнозируемы. Ресурсы у врага есть до обострения в пограничных, о чем раньше говорили. Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которой нет", — написал он в телеграме и добавил, что "сейчас будет много вбросов по этой теме".

Российская группировка войск "Север" приступила к выполнению задачи по созданию буферной зоны, пишет автор российского провоенного ресурса "Рыбарь" Михаил Звинчук.

Судя по всему, речь идет о попытках оттеснить украинские части от границы на расстояние, не позволяющее им вести огонь по Белгороду артиллерийскими средствами поражения, прежде всего стреляющими на 40 км ракетными системами залпового огня.

По мнению Звинчука, квалифицировать боевые действия в прифронтовой полосе как масштабное наступление — "это несколько некорректно": "Речь шла о разведке боем, которая проведена и проведена успешно".

"Если же смотреть на карту, то расширена зона боев на глубину до 2-3 километров на отдельных участках. О полноценном переходе приграничных сел под контроль российской армии говорить пока рано", — пишет Звинчук.

О планах российской армии создать буферную зону сообщает и агентство Reuters, ссылаясь на неназванный украинский военный источник.

По словам источника, российские войска стремятся оттеснить Вооруженные силы Украины на 10 километров от российской границы. Эта попытка наступления под прикрытием бронетехники по сути открывает новый фронт в войне, пишет Reuters.

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