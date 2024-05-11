Госдепартамент США пришел к выводу, что Израиль, возможно, в некоторых случаях использовал поставленное американцами оружие в нарушение международного гуманитарного права во время войны в Газе.

Эта оценка содержится в докладе для Конгресса США, который поручил составить Белый дом.

"Разумно сделать вывод" о том, что поставленные США вооружения после 7 октября применялись способами, "несоответствующими" гуманитарным обязательствам Израиля, однако полной информации для проверки этого вывода у ведомства нет, сказано в докладе.

При этом отмечается, что борьба с ХАМАС в секторе Газа представляла "чрезвычайный военный вызов" для Израиля.

Госдепартамент отметил, что в первые месяцы конфликта Израиль не в полной мере содействовал усилиям США по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, но сейчас ведомство не считает, что Израиль запрещает или ограничивает перевозку гуманитарных грузов.

Хотя отчет представляет собой явный упрек в связи с некоторым израильским операциям в секторе Газа, он не дает однозначного заявления о том, что Армия обороны Израиля нарушила международное право, отмечает корреспондент Би-би-си при Госдепартаменте США Том Бейтман.

В то же время в докладе сказано, что заверения, полученные от Израиля о соблюдении правил использования американского оружия, являются "заслуживающими доверия и надежными". Поэтому поставки оружия могут продолжаться.

В документе также отмечается, что, поскольку ХАМАС "использует гражданскую инфраструктуру в военных целях, а гражданских лиц в качестве живого щита", часто "трудно определить факты на месте в активной зоне боевых действий", что является законными целями для ударов.

Госдепартамент США отмечает значительную зависимость Израиля от оружия американского производства, допуская вероятность того, что американское оружие использовалось в случаях, несовместимых с обязательствами с точки зрения международного гуманитарного права и передовой практикой уменьшения ущерба гражданскому населению.

Вывод делается в итоге такой: у Израиля "есть знания, опыт и инструменты для внедрения передового опыта по смягчению ущерба гражданскому населению в военных операциях", однако "результаты на местах, включая высокий уровень жертв среди гражданского населения, поднимают серьезные вопросы относительно того, будет ли ЦАХАЛ использует их эффективно во всех случаях".

Госдепартамент к тому же считает, что Израиль не полностью поддерживал усилия США по "максимальному увеличению" гуманитарной помощи жителям сектора Газа в первые месяцы конфликта. Но сейчас ситуация изменилась, оговариваются авторы отчета.

"В настоящее время мы не считаем, что израильское правительство запрещает или иным образом ограничивает транспортировку или доставку американской гуманитарной помощи", — говорится в докладе.

Один из авторов доклада Дэвид Саттерфилд, бывший посол США в Турции, сообщил Би-би-си, что доклад стал первым в своем роде и Вашингтон продолжит держать действия Израиля "под контролем".

Отчет был опубликован через несколько дней после того, как президент США Джо Байден публично пригрозил отказать Израилю в предоставлении определенных боеприпасов, если израильские военные продолжат наступление в городе Рафах. Это последний оплот ХАМАС в секторе Газа, населенный более чем миллионом палестинцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг претензии США, заявив, что Израиль "останется в одиночестве", если это необходимо для продолжения войны с ХАМАС.

Израиль начал операцию в Газе с целью уничтожить ХАМАС в ответ на нападение группировки на юг Израиля 7 октября, в ходе которого около 1,2 тысячи человек были убиты и еще 252 взяты в заложники. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, контролируемого ХАМАС, с тех пор в анклаве было убито более 34,9 тысячи человек.

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