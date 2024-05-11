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Полиция Чехии объявила в розыск главу воинской части 29155 Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) генерала Андрея Аверьянова, которого называли одним из организаторов взрывов на складах с оружием немецкой компании Imex во Врбетице в 2014 году. В базе данных на сайте полиции по состоянию на субботу, 11 мая, указаны приметы Аверьянова, напротив графы "Опасен" стоит пометка "Да".

В конце апреля Чехия объявила, что считает доказанной причастность ГРУ к взрывам во Врбетице, которые стали результатом операции против болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева. Ведомство назвало случившееся элементом "долгосрочной диверсионной операции российской военной разведки" с целью прекращения поставок оружия и боеприпасов для украинской армии в сепаратистские районы Донбасса.

По данным расследователей The Insider и Bellingcat, сотрудники ГРУ совершили диверсию на складе, где хранилось оружие Гебрева, поскольку тот был одним из главных поставщиков боеприпасов для Украины во время активной фазы конфликта в Донбассе в 2014 году.

Диверсионная деятельность Аверьянова

Аверьянов на момент подрыва военных вкладов возглавлял специальное диверсионное подразделение ГРУ, общался с российскими шпионами Еленой и Николаем Шапошниковыми и встречался с ними в Лиссабоне. Как писал The Insider, у супругов было гражданство Чехии, и они передавали ГРУ информацию о компании Imex, где работал Николай Шапошников.

Кроме того, Шапошниковы в 2014 году помогли Аверьянову обеспечить доступ на склады во Врбетице по поддельным документам российским шпионам Александру Мишкину и Анатолию Чепиге (известным также под фамилиями Боширов и Петров). Следствие считает, что Мишкин и Чепига, служившие в той же части, что и Аверьянов, являются непосредственными исполнителями диверсии.

Взрывы на складах во Врбетице произошли в октябре и декабре 2014 года. В результате погибли два человека.

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