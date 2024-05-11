Михаил Мишустин, накануне заново утвержденный российской Госдумой на посту главы правительства, предложил депутатам кандидатуры на большинство постов министров и вице-премьеров. Изменений по сравнению с прежним составом кабинета министров оказалось немного, многие чиновники сохранят свои посты.

Михаил Мишустин, накануне заново утвержденный российской Госдумой на посту главы правительства, предложил депутатам кандидатуры на большинство постов министров и вице-премьеров. Изменений по сравнению с прежним составом кабинета министров оказалось немного, многие чиновники сохранят свои посты.

Часть членов правительства назначает непосредственно президент России по согласованию с Советом Федерации (случаев, когда сенаторы отказывали бы в этом президенту, до сих пор не было). Это все главы всех силовых ведомств, в том числе министр обороны, а также главы МИД и Министерства юстиции.

Но Мишустин предложил депутатам утвердить назначения нескольких чиновников, связанные с оборонно-промышленной базой страны:

Денис Мантуров , в прежнем составе правительства занимавший посты министра промышленности и торговли и вице-премьера, станет первым заместителем премьера.

Мантуров оставит пост министра, на эту должность Мишустин предложил назначить Антона Алиханова , который сейчас руководит Калининградской областью (в прошлом он тоже работал в Минпромторге).

Первым вице-премьером в первом правительстве Мишустина был Андрей Белоусов, но он переходит "на новое место работы", цитирует "Интерфакс" пресс-службу правительства. О возможности его ухода из кабинета говорили многие эксперты, но куда именно он переходит, пока не уточняется.

В сообщении правительства РФ новая роль Мантурова увязывается с "майским" указом Путина о достижении технологического лидерства, а о военной промышленности упоминается мимоходом: "Развитие технологий сегодня во главе угла всего комплекса задач, стоящих перед органами исполнительной власти. Именно технологическое лидерство во всех направлениях, будь то самолетостроение, обрабатывающая промышленность, станкостроение, радиоэлектроника, ВПК способно стать мощным драйвером развития экономики".

Перемен немного

Российские СМИ, вынужденные подчиняться российским ограничениями времен войны, "угадали" почти все изменения, которые произойдут в российском правительстве после того, как Госдума одобрит предложения переизбранного премьера Михаила Мишустина.

Так, вице-премьером станет Дмитрий Патрушев. Сын очень близкого к Путину секретаря Совбеза и экс-главы ФСБ Николая Патрушева, Дмитрий до сих пор был министром сельского хозяйства. Он займет место Виктории Абраменко, чей уход также анонсировался.

Еще одним вице-премьером будет Виталий Савельев (был министром транспорта, а до этого руководил "Аэрофлотом").

Андрей Белоусов курировал экономику, но Мантуров этого делать не будет, экономическая сфера досталась Александру Новаку, который в прежнем правительстве был вице-премьером по энергетике.

СМИ также правильно предсказали переход в кабинет Мишустина трех губернаторов — калининградского Антона Алиханова, кемеровского Сергея Цивилева (его жену оппозиционные СМИ называют племянницей Владимира Путина, стал министром энергетики) и хабаровского Михаила Дегтярева (из ЛДПР, пережил протесты, стал министром спорта).

Таким образом, одному губернатору досталось министерское кресло Мантурова, двум другим — портфели оставшихся без министерских постов Николая Шульгинова (энергетика) и Олега Матыцина (спорт).

Единственный "неожиданный губернатор" в правительстве Роман Старовойт из Курской области — один из трех регионов, который наиболее часто подвергается обстрелам после начала войны России против Украины. Он будет новым министром транспорта.

Остальные просто сохранили свои посты, в том числе Татьяна Голикова, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин, одни из самых заметных фигур прошлого Белого дома.

Белоусов: государственник, который остался не у дел, пока экономика огосударствлялась

Ольга Шамина, редактор отдела экономики Русской службы Би-би-си

Правительство покинул первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он был назначен на эту должность в 2020 году — как раз когда Михаил Мишустин в первый раз формировал правительство.

До Белоусова, в правительстве Дмитрия Медведева, эту должность занимал Антон Силуанов. Его в 2020 году фактически понизили.

Весной 2020 года Белоусов даже становился техническим премьером — тогда Мишустин болел коронавирусом.

В своих экономических взглядах Белоусов известен как жесткий государственник, то есть сторонник того, что государство должно активно участвовать в экономике: жестко регулировать разные сферы, инвестировать туда, куда считает нужным, изымать "сверхприбыли" у тех, кто, по его памятному выражению, "нахлобучил государство".

В 2020 году экономисты связывали его назначение с необходимостью перезапустить нацпроекты — своего рода предвыборную программу Владимира Путину 2018 года. Правительство Медведева явно буксовало с их реализацией. А "государственник" Белоусов казался хорошей кандидатурой, чтобы запустить большие проекты с объемным государственным участием.

Но и тут не задалось: сначала случилась пандемия коронавируса, а затем Россия напала на Украину. Нацпроекты 2018 года кажутся уже не слишком актуальными.

Но на фоне всех этих событий экономика действительно стала очень государственной, ее буквально в последние годы залили бюджетные деньгами, а ее структура исказилась в сторону оборонного сектора.

Родной брат Белоусова экономист Дмитрий Белоусов на этом фоне то пытается понять, как заставить "молодых богатых" — тех, кто повоевал и заработал на войне, — вкладывать деньги в экономику. А еще пишет про "революцию зарплат" в России, к которой привела война: ее участники привыкли к зарплатам в 200 тысяч и они не готовы будут получать по 50-60 тысяч в мирной жизни.

Новым первым вице-премьером стал Денис Мантуров — он много лет возглавлял Минпромторг. Логично было бы, если бы он и отвечал за экономику, особенно с учетом бурного развития параллельного импорта и перевода промышленности на военные рельсы — все это находится в ведении Минпромторга.

Но за экономику будет отвечать вице-премьер Александр Новак — он много лет отвечал за энергетику, нефтяной сектор и договоренности с ОПЕК+. Нефть остается одним из главных средств наполнения российского бюджета, а значит и источником денег на войну.

Возможно, уход Белоусова говорит о новых приоритетах. Вместо нацпроектов и обширной стройки — инвестиции в оборонный сектор, а также попытки перехитрить санкции: искать все новые способы продать нефть, несмотря на все новые ограничения.

А новые нацпроекты образца 2024 года, — скорее, про внедрение "правильной" идеологии, поддержку рождаемости и борьбу с бедностью — и на это, и на войну властям нужны деньги.

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