Спасатели извлекли из-под завалов после обрушения секции дома в Белгороде тела уже девяти погибших.

"По предварительным данным, погибли девять человек. Поисково-спасательная операция продолжается", — сообщили агенстству "Интерфакс" в экстренных службах.

Губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в 17.28 МСК сообщил следующие подробности: "Уточнённая информация о последствиях сегодняшнего обстрела на территории Белгорода.

В настоящий момент спасатели вытащили тела семерых мирных жителей: четверых женщин и троих мужчин. Список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме".

Гладков также добавил: "В подъездах дома дежурят силы самообороны. Волонтеры обеспечивают подвоз горячего питания и напитков. Кормят спасателей. Все жильцы переселены. Часть из них отправилась к родственникам, часть размещена в ПВР на безопасной от обстрелов территории. На местах работают медики и психологи".

Утром областной центр и прилегающие районы подверглись массированному обстрелу со стороны Украины, написал ранее губернатор.

По его словам, один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом, вызвав значительные разрушения.

Российские информагентства, ссылаясь на оперативные службы, сообщают, что в результате взрыва повреждения получил почти весь дом — десятиэтажное панельное здание на улице Щорса, 16 квартир обрушились.

Место обрушения пришлось на арку высотой в два этажа. По сведениям ТАСС, всего в доме 502 квартиры в 8 подъездах.

Минобороны России сообщило, что ВСУ обстреляли Белгород ракетами "Точка-У" и снарядами РСЗО.

Представители различных российских ведомств высказывали разные версии причин взрыва и последующего обрушения подъезда жилого дома в Белгороде.

Согласно сообщению российского Минобороны, причиной обрушения стало прямое попадание снаряда.

"12 мая вследствие атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом. В результате произошедшего, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие, — говорится в заявлении Следственного комитета России. — Возбуждено уголовное дело о террористическом акте".

Об этом же заявил и белгородский губернатор, написавший в своем телеграм-канале о прямом попадании украинского снаряда в многоэтажку.

Российское Минобороны заявило также, что еще один жилой дом в Белгороде получил повреждения в результате падения фрагментов ракеты, сбитой системами российской ПВО.

"Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород", — говорится в заявлении ведомства.

В социальных сетях высказывались аргументы и в пользу других версий. Среди них — взрыв изнутри дома, "нештатный сход" авиационного боеприпаса с российского бомбардировщика, что уже не раз происходило в прошлом, и так далее.

Украинская сторона не комментировала произошедшее, у Би-би-си на данный момент нет возможности произвести независимую оценку высказываемых предположений.

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