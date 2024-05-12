Дрезденская премия мира, присуждаемая лицам, которые внесли выдающийся вклад в дело мира и международного взаимопонимания,12 мая была торжественно передана Юлии Навальной - вдове российского оппозиционера Алексея Навального, который в нынешнем году стал лауреатом посмертно.

Торжественная церемония прошла в дрезденском государственном драматическом театре. От лица города Дрездена собравшихся приветствовала уполномоченная по вопросам науки и культуры Аннекатрин Клепч.

Торжественную речь в честь лауреата произнес бывший президент ФРГ Йоахим Гаук Он назвал Навального "противником, перед которым Путин испытывал страх", и выразил мнение, что ни один лидер оппозиции в России не обладал такой же харизмой, как скончавшийся в феврале в российской колонии политик.

Навальный как "лицо сопротивления политике правительства в РФ"

"Алексей Навальный является лицом сопротивления презрительно относящейся к человеку политике российского правительства", - говорится на сайте премии.

"Навальный продолжал копаться в ранах российской диктатуры и стал самой большой опасностью для Путина и его системы. Вот почему он стал политзаключенным, чья смерть олицетворяет бесчисленное количество людей, которые борются за свободу и демократию в России, попадают за это в тюрьму или погибают, - подчеркивает жюри. - Посмертное присуждение Дрезденской премии мира Алексею Навальному призвано воздать должное его приверженности свободе, демократии и миру. Сопротивление оппозиционного политика было и остается вдохновляющим примером для всех правозащитников, которые продолжают свою деятельность".

Среди именитых гостей церемонии были премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, министр экономики Саксонии Мартин Дулиг, министр культуры Саксонии Барбара Клепч, а также член бундесрата Оливер Шенк.

Денежная составляющая премии в размере 10 000 евро была предоставлена Фондом имени Клауса Чира. Одним из лауреатов этой почетной награды в прошлом был первый президент СССР Михаил Горбачев.

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