Известный непальский шерпа Ками Рита побил свой собственный рекорд по восхождениям на гору Эверест, поднявшись на нее в 29-раз.

54-летний проводник достиг самой высокой вершины в мире (8849 метров), сопровождая группу альпинистов, в 07.25 по местному времени 12 мая, сообщил СМИ Мингма Шерпа, глава компании - оператора экспедиций Seven Summit Treks, с которой сотрудничает Ками Рита Шерпа.

Впервые покорив Эверест в 1994 году, Ками Рита Шерпа с тех пор делает это, согласно Книге рекордов Гиннесса, почти каждый год, работая сначала носильщиком, а затем проводником альпинистов. Он также поднимался на несколько других восьмитысячников в Гималаях.

Не собирался устанавливать рекорды

Ранее Ками Рита рассказывал в интервью, что никогда не собирался устанавливать рекорды, а все эти годы "просто работал". В 2023 году он дважды поднимался на Эверест, тем самым вернув себе мировой рекорд после того, как другой гид-шерпа, Пасанг Дава, догнал его по числу восхождений.

"Угадайте, кто вернулся, вернулся снова, чтобы в 29-й раз покорить вершину мира... Работа для одного, мечта для другого / другой", - написал знаменитый шерпа в Instagram из базового лагеря Эвереста несколькими днями ранее.

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