Украина в состоянии "эффективно удерживать линию фронта на востоке, продолжать использовать преимущества, достигнутые ею в Черном море, <...> а также держать под ударом российские войска, в том числе в Крыму, затрудняя им дальнейшее осуществление агрессии". Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью американскому телеканалу CBS News 12 мая.

Комментируя недавние успехи российских войск в Украине, глава Госдепа заявил, что нынешний момент является "сложным", однако Киев по-прежнему может рассчитывать на помощь западных союзников. "Мы никуда не уходим, так же как и около 50 стран, которые поддерживают Украину, - подчеркнул он. - Это (оказание поддержки Украине) продолжится. И если Путин думает, что у него больше выдержки, чем у Украины, чем у ее сторонников, то он ошибается".

При этом Блинкен признал, что длившаяся несколько месяцев задержка в согласовании новой финансовой помощи Киеву со стороны США и в отправке в Украину вооружений "имела свою цену".

Однако сейчас Вашингтон "делает все, что может, чтобы очень быстро выслать" помощь Украине, "и европейцы делают то же самое", указал глава Госдепартамента. При этом он напомнил об обнародованном 10 мая указе президента США Джо Байдена о выделении Киеву военной помощи на 400 млн долларов.

Помощь Украине от Великобритании

В тот же день, 12 мая, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, комментируя в эфире телеканала Sky News продвижение российских сил под Харьковом и задержку в согласовании США военной помощи Украине, отметил: "Печально, что это заняло так много времени, но это изменит ситуацию".

В начала мая Кэмерон посетил Киев и пообещал, что Соединенное Королевство будет выделять Украине по 3 млрд фунта стерлингов военной помощи ежегодно, "столько, сколько это будет необходимо".

Продвижение России под Харьковом

Российское Минобороны заявило 12 мая, что ВС РФ захватили еще четыре населенных пункта в Харьковской области, а именно: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. По сообщению военного министерства, российская армия нанесла удары по украинским позициям возле Волчанска, Дегтярного и Казачьей Лопани.

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