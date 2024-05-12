Президент России Владимир Путин решил сменить министра обороны Сергея Шойгу.

Взамен он представил Совету Федерации кандидатуру первого заместителя главы правительства Андрея Белоусова, а Сергей Шойгу указом Путина назначен секретарем Совбеза.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин подписал Указ "О Секретаре Совета безопасности Российской Федерации", в котором Шойгу назначается секретарем Совета Безопасности РФ.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Другим указом "О Патрушеве Н.П." Путин освободил Николая Патрушева от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации "в связи с переходом на другую работу".

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