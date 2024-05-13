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Социалистическая партия премьера Испании Педро Санчеса побеждает на региональных выборах в Каталонии, в то время как сторонники независимости автономной области теряют свои позиции.

Социалистическая партия Каталонии (PSC), которую возглавляет бывший министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья, получает 42 места в каталонском парламенте по итогам подсчета почти 100% голосов.

В ходе предвыборной кампании вопрос о взаимоотношениях Каталонии с Мадридом ушел на второй план — на первый вышли более актуальные местные проблемы, такие как жилищный кризис в регионе.

Партия "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya), которую возглавляет бывший глава Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, заняла второе место и получает 35 мест в парламенте. Это основная сила, выступающая за независимость региона.

Однако в целом националистические партии потеряли поддержку — они больше не контролируют региональный парламент, и результаты выборов стали ударом для движения за независимость.

По данным Института статистики каталонского правительства, уровень поддержки независимости региона среди местных жителей снизился с 49% в 2017 году до 42%.

Для Санчеса результаты выборов станут подтверждением верности своей политики в отношении Каталонии, в частности, решения принять закон об амнистии активистов движения за независимость провинции.

Закон, вызвавший резкое противодействие правых сил, должен прекратить уголовные дела против обвиняемых в сепаратизме. Многие из этих дел связаны с референдумом 2017 года о независимости Каталонии, который правительство Испании тогда не признало.

На парламентских выборах в королевстве, которые состоялись летом прошлого года, больше всего голосов получила оппозиционная правоцентристская Народная партия (PP), а социалисты во главе с Санчесом заняли второе место.

Однако PP не хватило голосов в парламенте для создания правительства при поддержке крайне правой партии "Голос" (Vox) и других более мелких политических групп.

В результате сепаратисты Каталонии, а также небольшие региональные партии поддержали Санчеса, что позволило ему вновь сформировать кабинет министров.

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