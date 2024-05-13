Решение Европейского вещательного союза (EBU) о запрете демонстрации флага Евросоюза во время финала "Евровидения", который прошел в субботу в шведском Мальмё, "ошеломляет". Такое мнение выразил в комментарии изданию Politico вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Я не могу найти логического объяснения тому, почему EBU делает это. И чему это служит. Осталось меньше месяца до европейских выборов, кто выиграет от запрета флага ЕС на "Евровидении"? Только евроскептики и враги Европы", — считает еврокомиссар.

Схожую позицию выразила и пресс-служба главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен: "Конечно, печально, что запрещают флаг, который является флагом всех членов Евросоюза и других членов Совета Европы, принимающих участие в конкурсе, и который развевается рядом с национальным флагом на общественных зданиях".

По словам Схинаса, в этом году подобная политика EBU в отношении флагов Евросоюза была реализована "впервые". Организаторы "Евровидения", в свою очередь, настаивают, что правила действовали еще в прошлом году: разрешалось проносить только флаги стран-участниц и радужные флаги. Однако на трансляции шоу, состоявшегося в мае 2023 года в Ливерпуле, можно заметить немало флагов ЕС.

Вице-президент Еврокомиссии пообещал, что сегодня обсудит ситуацию с руководством EBU. "Я потребую объяснений", — подчеркнул Схинас.

В этом году "Евровидение" было омрачено рядом скандалов, в первую очередь — вокруг участия израильской певицы Эден Голан. Пропалестинские протестующие провели в Мальмё несколько акций, а зрители встречали любое появление исполнительницы свистом и неодобрительными криками. Тем не менее, Голан заняла на конкурсе пятое место, а по голосам зрителей уступила лишь участнику от Хорватии.

Победитель конкурса — певец Немо из Швейцарии. Во время номера на бис они (Немо идентифицирует себя как небинарную персону и просит использовать в отношении себя именно это местоимение) случайно разбили хрустальный микрофон, главный приз "Евровидения". "Трофей можно починить. Пожалуй, "Евровидению" тоже нужно что-то поправить", — заявили они на пресс-конференции после финала.

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