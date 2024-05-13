Foto: LETA

Помехи сигналов GPS, осуществляемые Россией, и другие диверсии в странах Балтии направлены не только против Литвы, Латвии и Эстонии, но и против других стран, поддерживающих Украину, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Я не думаю, что это происходит только против стран Балтии. Мы должны осознавать, что эта деятельность направлена ​​против всего сообщества, поддерживающего Украину", — заявила Шимоните на пресс-конференции после встречи Балтийского совета министров в понедельник.

Эстония, Латвия и Литва в прошлом месяце предупредили, что широкомасштабное подавление GPS Россией увеличивает угрозу авиационных происшествий.

"Россия очень изобретательна в оказании давления на демократические страны различными способами: попытка нападения на Леонида Волкова, диверсии против исторических памятников. Именно об этих действиях говорят спецслужбы", — заявила премьер-министр Литвы.

По ее словам, подобные инциденты по вине Кремля будут происходить в Европе и в будущем. "Мы продолжим видеть такие выпады, какие мы видели в прошлом. Мы работаем усердно и солидарно, чтобы попытаться предотвратить это", — сказала литовский премьер.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в Вильнюсе в понедельник, что Россия ведет теневую войну против всей Европы, а премьер-министр Латвии Эвика Силиня подчеркнула, что страны Балтии должны "в один голос" информировать Евросоюз о подобных инцидентах.

Гибридная деятельность России становится все более проблематичной в Европе и других странах. На прошлой неделе несколько европейских стран вызвали российских дипломатов из-за гибридных и кибератак, организованных Москвой или связанными с Россией группировками.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit