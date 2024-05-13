Помехи сигналов GPS, осуществляемые Россией, и другие диверсии в странах Балтии направлены не только против Литвы, Латвии и Эстонии, но и против других стран, поддерживающих Украину, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Я не думаю, что это происходит только против стран Балтии. Мы должны осознавать, что эта деятельность направлена ​​против всего сообщества, поддерживающего Украину", — заявила Шимоните на пресс-конференции после встречи Балтийского совета министров в понедельник.

Эстония, Латвия и Литва в прошлом месяце предупредили, что широкомасштабное подавление GPS Россией увеличивает угрозу авиационных происшествий.

"Россия очень изобретательна в оказании давления на демократические страны различными способами: попытка нападения на Леонида Волкова, диверсии против исторических памятников. Именно об этих действиях говорят спецслужбы", — заявила премьер-министр Литвы.

По ее словам, подобные инциденты по вине Кремля будут происходить в Европе и в будущем. "Мы продолжим видеть такие выпады, какие мы видели в прошлом. Мы работаем усердно и солидарно, чтобы попытаться предотвратить это", — сказала литовский премьер.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила в Вильнюсе в понедельник, что Россия ведет теневую войну против всей Европы, а премьер-министр Латвии Эвика Силиня подчеркнула, что страны Балтии должны "в один голос" информировать Евросоюз о подобных инцидентах.

Гибридная деятельность России становится все более проблематичной в Европе и других странах. На прошлой неделе несколько европейских стран вызвали российских дипломатов из-за гибридных и кибератак, организованных Москвой или связанными с Россией группировками.

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