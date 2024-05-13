Владимир Путин неожиданно решил заменить Сергея Шойгу на посту министра обороны экономистом Андреем Белоусовым. Как эту перестановку оценивают западные и украинские СМИ и аналитики, показывает русская служба Би-би-си.

"Контролировать расходы и обуздать коррупцию"

Многие СМИ называют назначение Белоусова министром обороны неожиданным, тем более что кадровые перестановки в путинской системе власти происходят нечасто.

"Перестановки в кабинете министров стали редким событием для Путина, который, как правило, избегает поспешных изменений, и они могут ознаменовать поворотный момент в более чем двухлетней войне России в Украине", — пишет New York Times.

Газета напоминает, что потенциальная отставка Шойгу обсуждалась с первых дней полномасштабной войны, когда оказалось, что российские войска не готовы к сопротивлению Украины.

Летом 2023 года глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж, "чтобы попытаться сместить Шойгу, но Путин, который, по словам аналитиков, ценит лояльность, оставил Шойгу на посту", — отмечает издание. Еще одним признаком грядущих перемен был недавний арест заместителя Шойгу Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки в 1,185 млрд рублей.

Неясно, насколько широкие полномочия по ведению войны сохранятся за Шойгу на его новом посту главы Совета безопасности, рассуждает NYT. Газета приводит комментарий Александра Баунова (внесен в реестр "иноагентов") из Берлинского центра Карнеги: по его мнению, в Совбезе Шойгу будет "без реальных командирских полномочий и без ящика с деньгами".

Большинство изданий сходится во мнении, что назначение экономиста на должность министра обороны говорит о стремлении Москвы жестче контролировать гигантский рост военных расходов для финансирования войны и обуздать коррупцию в Минобороны.

"Его назначение отвечает логике все большей милитаризации российской экономики, чтобы противостоять не только вызовам войны в Украине, но и длительной конфронтации с Западом. На данный момент Москва преуспела в этом переходе, отчасти благодаря поддержке Китая и очень ранней адаптации своих промышленных инструментов", — пишет французская Le Monde.

Белоусов, отмечает издание, всегда был известен как сторонник большей национализации экономики, в чем его поддерживает Владимир Путин. "Он также стоит за несколькими повышениями налогов. Хорошо знакомый с ним иностранный бизнесмен подчеркивает, что Андрей Белоусов имеет, прежде всего, в правительстве, репутацию честного и серьезного человека, который понимает потребности частного сектора", — сказано в статье.

Washington Post соглашается, что экономист Белоусов будет переводить экономику на военные рельсы. И добавляет, что перестановка была оформлена очень аккуратно. "Назначение, о котором было объявлено в воскресенье после четырехдневных праздничных выходных в России, было тщательно выверено по тону, чтобы не предполагать сейсмических изменений на фоне затянувшейся войны в Украине и не сигнализировать о том, что назначение Шойгу — это понижение в должности", — также замечает издание.

Беспилотники и дружба с Путиным

По мнению Кремля, российская армия требует модернизации, и именно такого инноватора Путин видит в Белоусове, считает французская Le Figaro.

"Экономист, доктор экономических наук, математик: новый российский министр, сменивший Сергея Шойгу, не имеет военного образования, но [его назначение] является частью стремления к инновациям, которого желает Владимир Путин, — пишет издание. — В последние месяцы российский президент поощрял оборонную промышленность страны использовать инновации и увеличивать объемы производства, чтобы продолжать наступление на Украину, которое требует больших затрат в плане техники и людей. С этой точки зрения Андрей Белоусов представляет собой почти идеальную кандидатуру в глазах хозяина Кремля".

Британская Times пошла еще дальше и нашла конкретную область, в которую, как ожидается, Белоусов принесет инновации. Это российское производство дронов. Газета приводит слова эксперта по вооружениям Сэмюэла Бендетта о том, что Белоусов давно является "большим сторонником разработки отечественных беспилотников и БПЛА, а также поддержки отечественных высокотехнологичных исследований и разработок".

Несколько источников издания в российских компаниях, производящих беспилотники, заявили, что отрасль приветствует отставку Шойгу. "Шойгу… похоже, был недоволен [широким использованием] новой беспилотной техники, хотя это было именно то, что нужно армии. Похоже, он не уделял этому направлению слишком много внимания, хотя его важность была очевидна для всех", — сказал один из источников изданию.

"Мы все настаивали на том, что нужно ускорить процесс принятия решений в этой области, потому что украинцы уже имеют в этом преимущество. И Белоусов правильно понимает этот процесс — он знает, что это война беспилотников и технологий радиоэлектронной борьбы. Поэтому я думаю, что очень скоро нам удастся наверстать упущенное, и ситуация изменится", — цитирует источник газета.

Немецкая правоцентристская газета Die Welt подчеркивает значение снятия Шойгу с должности, напоминая о тесных дружеских отношениях теперь уже бывшего министра и Путина. Издание отмечает, что Путин и Шойгу часто проводили вместе свободное время и отпуска, причем демонстративно, под камеры.

"Путин держался за своего министра обороны, несмотря на все поражения и неудачи, особенно в начале войны в начале 2022 года. После первых крупных украинских успехов на поле боя неоднократно появлялись предположения о его замене, но Путин известен верностью своим друзьям", — пишет газета. Назначение Шойгу в Совбез — "решение, позволяющее сохранить лицо давнему соратнику", интерпретирует случившееся издание.

Популярный немецкий таблоид Bild отмечает, что Путин "хорошо знает Белоусова: он был его главным экономическим советником до 2020 года, а затем стал заместителем премьер-министра. А теперь — министр обороны". По мнению Bild, "спорным" является то, что "Белоусов не имеет военного образования и полностью сосредоточен на экономике".

Впрочем, при Путине все министры обороны были не военными людьми, так что нового в этом не так много. Однако многие западные СМИ этому удивляются, в том числе общественная радиостанция в Германии Deutschlandfunk. Сабина Фишер, эксперт по внешней политике и политике безопасности России, в интервью Deutschlandfunk назвала перестановки "не панической реакцией", а скорее — подготовленными изменениями. Назначение Белоусова ясно показывает, что российская экономика намерена адаптироваться к долгой войне, сказала эксперт, а вооруженные силы и промышленность, вероятно, будут еще более тесно связаны.

"Скажу честно, что Белоусов — это плохо"

Для украинских аналитиков и блогеров смена министра обороны страны-противника — куда более насущный и приземленный вопрос, чем для западных СМИ. Поэтому многие анализируют новость соответствующе: с точки зрения того, чем эта перестановка обернется для Украины на поле боя.

Украинский сайт "Апостроф" называет решение Путина сменить министра обороны Сергея Шойгу "мини-сенсацией" и приводит мнение нескольких экспертов, считающих, что причины этого в основном экономические.

Эксперт Иван Ступак, с которым поговорил "Апостроф", считает, что Шойгу "не потянул перестройку экономики на военные рельсы", поэтому его и заменили Белоусовым.

"Он назначил министром экономиста, которого называют одним из тех, кто удержал экономику РФ от [падения из-за] санкций. Очевидно, формируется "математика войны" — плановая военная экономика", — сказал изданию политический эксперт Ярослав Макитра.

Одни комментаторы считают, что экономист во главе Минобороны — это признак экономических проблем России. Так пишет украинский журналист и младший сержант ВСУ Дмитрий Вовнянко: по его мнению, Белоусов призван "на ходу и на бегу улучшить ситуацию с поставками российской армии с одной стороны, и снизить, насколько это реально, расходы на армию, ломая коррупционные схемы".

Другие, например, аналитик Мария Кучеренко, видят назначение Белоусова как плохую новость для Украины: "Белоусов на МО — плановость-плановость. Государственническая государственность. И — совсем непредсказуемый разворот, — написала Кучеренко. — Скажу честно, что Белоусов — это плохо. И это серьезный и умный противник".

А украинский эксперт Дмитрий Золотухин предсказал внутренний конфликт в силовом блоке — между Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

"К Белоусову побегут все те, кто не договорился с Шойгу и его прихвостнями", — предположил он. "На случай будущих переговоров между украинской и российской сторонами гражданский министр обороны будет иметь выгодный вид для Запада", — добавляет Золотухин.

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