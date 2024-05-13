Основная проблема проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica — его бюджет, поэтому при переговорах с Европейской комиссией о дополнительном финансировании страны Балтии должны продемонстрировать "зрелость проекта", заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните в понедельник после встречи премьер-министров стран Балтии в Вильнюсе, сообщает агентство LETA.

"Важно продолжать совместную работу по реализации проекта Rail Baltica. В Литве работа идет полным ходом. Мы все должны не прекращать работу, чтобы обосновать нашу просьбу о дальнейшем финансировании строительства железнодорожной линии и реализации проекта до 2030 года", — сказала Шимоните.

"Очевидно, что бюджет проекта является основной проблемой, но для того, чтобы мы могли договориться о дополнительном финансировании, мы прежде всего должны продемонстрировать зрелость проекта", — сказала премьер-министр.

Шимоните подчеркнула, что важнейшая составляющая проекта Rail Baltica — прокладка путей с колеей европейского стандарта.

"Пути — это серьезная проблема. Главная задача — это путь, а не станции и не все остальное, что должно быть вокруг железной дороги. Сам путь, потому что он — начало всего, и ему нужно уделять высший приоритет", — сказала Шимоните.

"Мы должны изо всех сил двигаться вперед, чтобы прийти к переговорам с хорошим бизнес-обоснованием, заявив, что мы проделали большую работу за короткое время", — сказала глава литовского правительства.

Она признала, что при реализации странами Балтии проекта Rail Baltica "много времени могло быть потеряно на не самые продуктивные обсуждения".

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что военная мобильность расширила требования к инфраструктуре Rail Baltica, и страны Балтии должны сохранять единство в переговорах с ЕС о финансовой поддержке проекта.

"Как лидеры мы должны временами быть очень практичными. Но здорово, что мы всегда можем найти практические решения любых задач. Я верю, что мы будем полны решимости продолжить проект", — сказала премьер-министр Латвии.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что в этом году в Эстонии начнется строительство первого 74-километрового участка магистрали, составляющего треть участка Rail Baltica в этой стране.

"Наша цель — завершить строительство Rail Baltica к 2030-му году. Чтобы достичь этой цели, нам всем нужно не сбиться с пути. (…) В этом году мы также добьемся прогресса в строительстве главного пассажирского терминала и других компонентов, таких как мосты или виадуки", — сказала Каллас.

В понедельник премьер-министры трех стран встретились в Вильнюсе, поскольку Литва приняла председательство в Балтийском совете министров.

"Rail Baltica" соединит Таллинн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву. Полностью проект планируется завершить в 2030 году.

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