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США будут вынуждены фундаментально пересмотреть отношения с Грузией, если "закон об иноагентах" вступит в силу в нынешнем виде. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы глубоко обеспокоены этим законом об иностранных агентах в стиле Кремля, который только что принят парламентом. Мы предполагаем, что президент наложит на него вето. При этом пока не ясно, попытается ли парламент преодолеть это вето", — сказала Карин Жан-Пьер.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили неоднократно, в том числе и сегодня, заверяла, что наложит вето на закон, руководство же правящей партии "Грузинская мечта" так же твердо обещало довести дело с законом до конца — и нужное число голосов в парламенте для преодоления вето у партии и ее сателлитов есть.

Пресс-секретарь Белого дома еще раз заявила о том, о чем неоднократно говорили и США, и другие западные страны и организации: что этот закон отдаляет Грузию от ценностей Евросоюза и НАТО, в которые она официально хочет вступить.

"Мы посмотрим, что сделает парламент, но если этот закон пройдет, это вынудит нас фундаментально переоценить наши отношения с Грузией", — заявила Карин Жан-Пьер.

Заместитель госсекретаря США Джеймс О’Брайен во вторник в Тбилиси заявил, что если "закон об иноагентах" вступит в силу в нынешнем виде, США могут пересмотреть многомиллионные программы помощи Грузии, а также ввести санкции против тех представителей властей, которые будут причастны к насильственным действиям в отношении мирных демонстрантов.

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