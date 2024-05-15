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Украинские военные в некоторых частях Харьковской области переведены на новые позиции в ответ на огонь и наступление войск РФ, сообщается вечером во вторник, 14 мая, на странице Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как уточняется в сообщении Генштаба, "на отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и чтобы избежать потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции".

По состоянию на 23.00 по киевскому времени бои продолжались. В сообщении командования ВСУ указывается, что подразделения украинсих войск отбили на Харьковском направлении 11 атак противника, в частности, на направлениях Глубокое - Липцы, Лукьянцы - Липцы, Борисовка - Нескучное, российское Шебекино - Волчанск, при этом "три боевых столкновения еще продолжаются".

Тактический успех РФ в боях за Волчанск

Накануне, 13 мая, Генштаб ВСУ сообщил, что российские силы имеют тактический успех в боях за пограничный город Волчанск на Харьковском направлении. "Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до пяти батальонов и не считается с потерями", - отмечалось в сообщении.

В тот же день агентство "РБК-Украина" сообщило, что руководство ВСУ сменило командующего оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) "Харьков": место назначенного месяц назад Юрия Галушкина занял замначальника Генштаба ВСУ Михаил Драпатый.

В свою очередь, Минобороны РФ в последние дни заявляло, что подразделения группировки "Север" российской армии захватили несколько сел в Харьковской областина границе с Россией. Среди них - Плетеневка и Гатище к северу от Волчанска, а также Борисовка, Огурцово, Пыльная и Стрелечья.

Наступление на Харьковскую область

Армия РФ начала наступление на Харьковскую область утром 10 мая. Агентство Reuters написало со ссылкой на высокопоставленного украинского военного, что в районе Волчанска российская армия продвинулась примерно на 1 км и что цель ВС РФ - отодвинуть противника на 10 км, создав буферную зону. Местные власти эвакуируют население из Волчанска и окружающих населенных пунктов.

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