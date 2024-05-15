Над аннексированным Крымом в ночь на 15 мая были сбиты 10 дальнобойных ракет ATACMS, заявили в Минобороны России. Российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил об отражении массированной атаки. По его информации, силы ПВО сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома Бельбек.

Позже Развожаев написал, что обломки одной из сбитых ракет упали в районе улицы Федоровской. Пострадавших, по его словам, при этом не было.

Украинский мониторинговый паблик "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков сообщал о взрывах в районе аэродрома Бельбек под Севастополем, а также в Евпатории и в Бахчисарайском районе. По данным спутниковых снимках, на аэродроме возникли три очага пожара в районе взлетной полосы и мест стоянок самолетов, пишет "Крымский ветер".

Также в течение ночи были атакованы Белгородская и Ростовская области. Как утверждает Минобороны РФ, над Белгородской областью были сбиты две противорадиолокационнные ракеты Harm, две бомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять беспилотников. Еще пять дронов были уничтожены над Курской областью и три — над Брянской областью.

В Белгородской области двое мирных жителей пострадали при атаке, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В поселке Дубовое под Белгородом в результате попадания снаряда загорелся частный жилой дом, написал он. В больницу доставили женщину с ранением плеча и мужчину с ожогами. Кроме того, повреждены семь частных жилых домовладениий, два автомобиля и линия электропередачи.

Главы Курской и Брянской областей об атаках беспилотников не сообщали. Однако об атаке дронов заявили власти Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что на топливной базе в Пролетарском районе после атаки двух беспилотников произошло два взрыва. По его словам, возгорания топлива это не вызвало, пострадавших нет. Минобороны России о сбитых над Ростовской областью беспилотниках не объявляло.

Ракеты ATACMS дальностью до 300 км Украина получила в составе первого транша, переданного Белым домом после одобрения пакета помощи в размере 61 млрд долларов. По данным Reuters, их передали тайно и к концу апреля ВСУ уже как минимум дважды применяли ракеты для ударов по российским целям, в том числе в Крыму. По данным The New York Times, в переданной Украине партии было более 100 ракет.

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