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Переговоры о формировании нового правительства Нидерландов по итогам внеочередных выборов, прошедших в королевстве еще в ноябре, завершены. Сложившуюся по итогам переговоров коалицию уже называют самой правой в современной истории страны.

Коалиционное соглашение поздно вечером в среду подписали четыре партии: крайне правая "Партия за свободу", правоцентристская "Народная партия за свободу и демократию", центристская партия "Новый социальный договор" и популистское "Движение граждан-фермеров".

В опубликованном вскоре документе говорится, что вошедшие в коалицию политические силы будут стремиться к ограничению миграции и отмене ограничений на выбросы азота в атмосферу (они ранее привели к массовым протестам среди фермеров).

Состав нового правительства и имя премьер-министра пока что не названы. Лидер победившей на выборах "Партии за свободу" Герт Вилдерс, известный своими исламофобскими и другими радикальными высказываниями, как сообщается, "дистанцировался" от должности под давлением партнеров по коалиции.

Лидер "Народной партии за свободу и демократию" и исполняющий обязанности премьер-министра Марк Рютте, объявляя в прошлом году о проведении внеочередных выборов, заявил, что уйдет из нидерландской политики после формирования нового правительства. Он возглавлял кабинет министров с 2010 года. Сейчас Рютте считается основным претендентом на должность генерального секретаря НАТО, которую может занять уже на июльском саммите альянса в Вашингтоне.

На прошедших в ноябре выборах "Партия за свободу" набрала 23,6% голосов, "Народная партия за свободу и демократию" заняла третье место с 15,2%, "Новый социальный договор" заручился поддержкой 12,9% избирателей, "Движение граждан-фермеров" — 6,3%.

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