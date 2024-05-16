Россия и Китай выступают против "затягивания" войны в Украине и считают, что она не должна перейти в "неконтролируемую фазу". Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР, опубликованном во время визита Владимира Путина в Пекин. Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российская сторона, согласно заявлению, "позитивно оценивает объективную и непредвзятую позицию" Китая по "украинскому вопросу", которая состоит в том, что конфликты "должны решаться на основе Устава ООН".

"Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса", — говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что для "устойчивого урегулирования украинского кризиса" надо устранить его "первопричины".

Перед концертом в честь 75-летия установления дипломатических отношений России и Китая, который посетили Путин и Си Цзиньпин, российский президент для описания отношений между двумя странами вспомнил фразу из советской песни "Москва — Пекин": "Русский с китайцем — братья навек".

"Уверен, именно в таком братском духе мы продолжим укреплять гармоничное российско-китайское партнерство", — заявил Путин.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Си Цзиньпин сказал, что Китай и Россия "воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса". По его словам, позиция Китая в этом вопросе "последовательна и ясна" и состоит в соблюдении норм и принципов Устава ООН, уважении государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран и их рациональной озабоченности безопасностью.

Владимир Путин приехал в Китай 15 мая. На следующий день он встретился с Си Цзиньпином. Китай стал первой зарубежной страной, в которую Путин совершил визит после вступления в должность президента в пятый раз.

Перед визитом в Китай Путин заявил, что мирный план Китая по урегулированию войны в Украине мог бы быть положен в основу политико-дипломатического процесса, который "учитывал бы озабоченности России и способствовал установлению долгосрочного мира".

Китай представил план "по политическому решению украинского кризиса" в феврале 2023 года — в годовщину вторжения РФ в Украину. В плане 12 пунктов, среди которых прекращение огня, уважение суверенитета всех стран и прекращение односторонних санкций. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что предложения являются не планом, а просто набором мыслей, а президент США Джо Байден утверждал, что китайский мирный план выгоден только России.

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