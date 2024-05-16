Семеро граждан Кубы, несколько недель назад запросившие убежище в Литве и получившие отказ, заблокировали движение на пункте пропуска Мядининкай, через который власти пытались вернуть иностранцев в Беларусь. Об этом пишет агентство BNS со ссылкой на официального представителя Службы охраны государственной границы Гедрюса Мишутиса.

По его словам, трое мужчин, две женщины и две девочки-подростка около 13.00 отказались покинуть территорию Литвы и встали у пограничной линии на КПП. "Поскольку движение на пункте достаточно интенсивное, а они находятся на проезжей части, было принято решение прекратить движение на пункте Мядининкай до тех пор, пока они не покинут Литву", — добавил Мишутис.

Представитель погранслужбы сообщил, что группа кубинцев прибыла в страну из Беларуси три недели назад и запросила политическое убежище. Ходатайства были отклонены Департаментом миграции ввиду отсутствия оснований для предоставления международной защиты.

На время рассмотрения заявлений иностранцы были размещены в "подразделениях Службы охраны госграницы", однако, подчеркнул Мишутис, с юридической точки зрения они не были пропущены на территорию страны.

"Сейчас проводится такая процедура, которая может происходить не каждый день, но здесь нет ничего нового. Их возвращают в страну, из которой они прибыли, то есть в Беларусь", — сказал представитель ведомства.

Приток иностранцев, прибывающих преимущественно из стран Ближнего Востока и просящих в Литве политическое убежище, начался на белорусской границе в 2021 году. Похожая ситуация наблюдалась на границах Беларуси с Латвией и Польшей. Евросоюз рассматривает эти события как гибридную атаку со стороны правительства Александра Лукашенко.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !