Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что наложила вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", который парламент Грузии принял в трех чтениях. Она изначально обещала это сделать, но ее решения недостаточно, чтобы не допустить вступления в силу закона, который грузинская оппозиция и западные страны сравнивают с российским репрессивным законодательством об "иностранных агентах".

"Я наложила вето на "российский" закон. Этот закон по своей сути, по своему духу — российский закон, который противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам и, тем самым, представляет собой препятствие на нашем европейском пути", — заявила президент.

По ее словам, сегодня же вето будет передано в парламент.

"Этот закон не подлежит никаким изменениям и улучшениям….Этот закон должен быть отменен", — заявила президент.

У правящей партии "Грузинская мечта" достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть вето Зурабишвили.

Суть закона

14 мая грузинский парламент принял в третьем и окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Законопроект в третьем чтении поддержали 84 депутата. Тридцать проголосовали против.

Закон спровоцировал многотысячные протесты и беспрецедентную критику в адрес властей Грузии со стороны западных партнеров.

Согласно закону, неправительственные организации и СМИ, у которых зарубежное финансирование составляет более 20% годового дохода, должны будут регистрироваться в качестве "организаций, проводящих интересы иностранной силы".

Им надо будет заполнять годовую финансовую декларацию, а тому, кто попытается уклониться от регистрации в качестве "проводника" или не подаст декларацию, грозит штраф в размере 25 тыс. лари (около 9,5 тыс. долларов).

В оппозиционной фракции "Единое национальное движение" после принятия закона заявили, что начнут бойкот работы парламента.

Такое же решение приняли и депутаты "Лело для Грузии".

Протесты

Обсуждение в парламенте проходило на фоне массовых протестов в центре Тбилиси, которые нередко заканчивались столкновениями митингующих с полицией и задержаниями.

По мнению оппозиции, законопоект повторяет российское законодательство об "иностранных агентах", и принятие закона грозит обернуться российским сценарием — стигматизацией и прекращением работы независимых организаций и СМИ, которые выступают с критикой властей.

При этом противники закона видят в нем угрозу не только свободе слова и гражданскому обществу, но и евроинтеграции Грузии, которая получила статус кандидата на вступление в ЕС всего полгода назад.

Цель вступления в Евросоюз зафиксирована в грузинской конституции. Представители Евросоюза заявляют, что закон об "иностранном влиянии" ставит под вопрос достижение этой цели.

Кремль отрицает, что он каким-то образом вдохновил грузинское правительство на написание этого закона.

В партии "Грузинская мечта" настаивают, что образцом для закона был не российский, а американский закон FARA 1938 года (то же самое говорят о своих законах представители российских властей).

Что будет дальше

По Конституции Грузии у Зурабишвили после получение принятого закона было две недели на то, чтобы его подписать или наложить на него вето и вернуть парламенту. Президент использовала право вето до истечения этого срока. Она с самого начала выступала с критикой этого законопроекта и говорила, что наложит на него вето.

При этом она говорила, что не будет участвовать в играх и манипуляциях правящей партии в ответ на заявления представителей властей о возможности согласования вопросов в связи с законопроектом с западными партнерами в рамках президентского вето.

По ее словам, правящая партия может отозвать этот закон, вернуть на второе чтение или перенести срок его задействования на 1 ноября, после проведения в Грузии парламентских выборов.

"Тот, кто придет к власти, решит, является ли этот закон российским, копией каких-то других законов или нет. Во всяком случае, не надейтесь, что я войду в эту игру, чтобы как-то облагородить этот закон. Нет! Он является российским, останется российским, и вы, к сожалению, тоже с этим законом", — заявила она, обращаясь к властям, в преддверии рассмотрения законопроекта в третьем чтении.

После того как Зурабишвили переправит закон парламенту, депутаты проголосуют за замечания президента, а в случае их отклонения — за первоначальный закон.

Преодолеть президентское вето правящей партии не будет сложно. Для этого достаточно поддержки 76 депутатов, тогда как в парламентском большинстве сегодня 83 парламентария.

После этого Зурабишвили снова не может воспользоваться правом вето.

В случае, если она не подписывает закон, его подпишет председатель парламента.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !