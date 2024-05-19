Евросоюз ужесточает правила ввоза некоторых домашних животных из России и Беларуси. Мера вступит в силу 16 сентября.

Для ввоза в ЕС собак, кошек или домашних хорьков из этих стран будет необходимо сдать анализ на антитела к бешенству и предоставить подтверждающий документ, сообщила Государственная продовольственно-ветеринарная служба Литвы. Мера вступит в силу 16 сентября.

Серологическое исследование необходимо делать как минимум за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата образца ЕС. Такой документ можно получить у государственных ветеринаров третьих стран, пояснило литовское ведомство. Кроме того, животное должно быть привито от бешенства, иметь подкожный микрочип или специальную татуировку.

В 2023 году в Литву не пустили 63 питомца из РФ и Беларуси из-за несоответствия сопроводительных документов, условий перевозки и идентификационного номера. Подобные проблемы возникают в большинстве стран ЕС, утверждает литовская служба. По данным Еврокомиссии, в ряде случаев в пунктах пропуска выявляли поддельные документы о вакцинации домашних любимцев, ввозимых из России и Беларуси.

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