Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Ахмад Хан обратился к судьям с требованием выдать ордер на арест лидеров движения ХАМАС Яхьи Синвара, Мухаммада "Дейфа" аль-Масри и Исмаила Хании, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галланта.

В заявлении Хана говорится, что на основании собранных и проанализированных доказательств он считает Синвара, аль-Масри и Ханию виновными в совершении военных преступлений на территории Израиля и сектора Газа как минимум с 7 октября 2023 года. В перечне обвинений — восемь пунктов Римского статута, в том числе убийства, захват заложников и пытки.

"Мы заявляем, что инкриминируемые преступления против человечности были частью широкомасштабных и систематических нападений на гражданское население Израиля со стороны ХАМАС и других вооруженных группировок в соответствии с политикой организаций. Некоторые из этих преступлений, по нашей оценке, продолжаются и по сей день", — говорится в пресс-релизе. Там также подчеркивается, что все эти действия не могли произойти без ведома руководителей ХАМАС.

Обвинения основаны на опросе выживших при атаке на Израиль 7 октября прошлого года, очевидцев, родственников жертв, освобожденных из плена заложников. Команда прокурора МУС также изучила записи с камер видеонаблюдения и другие аудио-, фото- и видеодоказательства.

"Мы по-прежнему сосредоточены на дальнейшем расследовании всех преступлений, совершенных в ходе того нападения, и продолжим работать со всеми партнерами, чтобы обеспечить торжество правосудия. Я еще раз повторяю свой призыв к немедленному освобождению всех заложников, захваченных тогда в Израиле, и к их безопасному возвращению к своим семьям. Это фундаментальное требование международного гуманитарного права", — заявил Хан.

Одновременно прокурор МУС выдвинул обвинения в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галланта. В заявлении говорится, что они несут ответственность за нарушение семи пунктов Римского статута, в том числе умышленные нападения на гражданское население и использование голода как средства ведения войны в рамках военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение ХАМАС.

В качестве доказательств команда Хана использовала интервью с жителями Палестины, аудио-, фото- и видеоматериалы, а также спутниковые снимки и отчеты международных организаций.

"Если мы не продемонстрируем нашу готовность применять закон одинаково, если будет считаться, что он применяется выборочно, мы создадим условия для его краха. [...] Сейчас, более чем когда-либо, мы должны коллективно продемонстрировать, что международное гуманитарное право, являющееся основополагающим принципом поведения человека во время конфликта, применимо ко всем людям и ко всем ситуациям, рассматриваемым МУС. Так мы наглядно докажем, что жизни всех людей имеют одинаковую ценность", — подчеркнул Хан.

Израиль не ратифицировал Римский статут и, соответственно, не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Палестина, напротив, входит в число участников МУС.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября 2023 года, жертвами атаки стали около 1200 человек, еще по меньше мере 245 были взяты в заложники и вывезены в сектор Газа. В ответ Израиль начал военную операцию против группировки, в ходе которой, по данным подконтрольным ХАМАС властей сектор Газа, погибли около 35 тысяч человек. Независимых подтверждений этой статистики нет.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !