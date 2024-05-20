Видеохостинг YouTube заблокировал на территории России три ролика о способах уклониться от службы в армии. Как пишет издание "Агентство" со ссылкой на авторов видео и предоставленную ими переписку с модераторами, такое решение руководство сервиса приняло по требованию российских властей.

YouTube заблокировал ролики "Как скрываться от военкомата (сопротивление мобилизации: часть 3)" (255 тысяч просмотров) и "Уклоняйтесь правильно" (313 тысяч просмотров) от канала "Дозор в Волгограде" (29 тысяч подписчиков), видео "Уголовка поможет не служить" (6 тысяч просмотров) от "Школы призывника" (21 тысяча подписчиков) и ролик неназванного регионального СМИ на ту же тему.

Как рассказал журналистам создатель проекта "Дозор в Волгограде" Евгений Кочегин, первое уведомление о блокировке его канал получил в декабре, а в конце февраля представитель YouTube переслал ему требование Роскомнадзора об ограничении доступа к видео. Еще один ролик был заблокирован в середине марта.

"Агентство" изучило четыре уведомления о блокировке, которые владельцам каналов направил YouTube. В этих сообщениях сервис объясняет, что получил от властей РФ сообщение о нарушении российского законодательства со стороны авторов контента. "Более подробную информацию во всех случаях администрация хостинга предлагает искать в российском реестре запрещенных сайтов", — отмечают журналисты.

Также в начале мая уведомление от YouTube получил независимый правозащитный проект "ОВД-Инфо". В его случае речь идет об ограничении доступа сразу ко всем роликам, опубликованным в канале "Как теперь?" (99 тысяч подписчиков). "Сейчас мы консультируемся с Google и пытаемся объяснить, что это требование о блокировке нашего канала незаконно и является проявлением политически мотивированной цензуры. Мы надеемся, что YouTube не станет блокировать наш канал, потому что в таком случае он будет потерян безвозвратно со всеми подписчиками", — рассказал пресс-секретарь организации Дмитрий Анисимов.

"Это новый тренд, когда правозащитный контент удаляется именно по запросу российского правительства, а не по причине нарушения политики Google или западных стран", — цитирует "Агентство" эксперта по кибербезопасности, который разговаривал с журналистами на условиях анонимности.

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