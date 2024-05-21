Российские войска в ночь и утром 21 мая нанесли удары по Харькову беспилотниками и ракетами. По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего в ночь на 21 мая войска РФ запустили по территории Украины 29 ударных дронов, 28 из них удалось сбить средствами ПВО.

По данным главы Харьковской области Олега Синегубова, в 02.15 дроны типа "Шахед" ударили по четырем точкам в городе. В результате падения обломков загорелись два частных дома и гараж, пострадали три человека. У них, сообщил Синегубов, "острая реакция на стресс".

В 07.05 Харьков вновь оказался под обстрелом. Ракетный удар, по словам Синегубова, был нанесен по объекту транспортной инфраструктуры, пострадали два человека.

Войска РФ в последние месяцы увеличили интенсивность ударов по Харькову, а с 10 мая ведут наступления в приграничных районах Харьковской области.

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