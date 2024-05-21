Пассажир рейса авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур погиб, когда самолет попал в зону сильной турбулентности. Об этом перевозчик рассказал в своих соцсетях.

В сообщении авиакомпании указано, что всего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Несколько из них получили травмы. Количество пострадавших и характер полученных повреждений не уточняется.

Самолет не смог долететь до точки назначения и приземлился в Бангкоке в 15.45 по местному времени (11.45 по рижскому).

"Singapore Airlines выражает свои глубочайшие сообщения семье погибшего. [...] Мы сотрудничаем с властями Таиланда, чтобы предоставить необходимую медицинскую помощь, и отправили команду в Бангкок для оказания дополнительной поддержки", — говорится в пресс-релизе.

#ShockingVideo of the moment of turbulence on the Singapore Airlines Boeing 777-300, flying from London to Singapore, which resulted in the death of one person and injuries to 30 others.#SingaporeAirlines #London #Singapore #Turbulence #FlightSQ321 #Bangkok pic.twitter.com/7NOJy9Iipx — upuknews (@upuknews1) May 21, 2024

Помощь пассажирам и их родственникам также окажет правительство Сингапура, пообещал министр транспорта Чи Хонг Тат. "Я глубоко опечален, узнав об инциденте", — написал он в соцсетях.

В комментарии BBC авиационный эксперт Джон Стрикленд отметил, что пассажиры сравнительно редко получают травмы в результате сильной турбулентности. Однако она "может иметь драматические последствия". "Недаром авиакомпании рекомендуют не отстегивать ремни безопасности на протяжении всего полета, будь то длинный или короткий", — добавил Стрикленд.

Как напоминает телеканал CNN, летом 2023 года семь человек получили травмы, когда рейс Hawaiian Airlines попал в зону сильной турбулентности по пути в Сидней. Еще один похожий инцидент произошел в конце 2022 года на самолете, летевшем из Аризоны на Гавайи — тогда пострадали 36 пассажиров рейса той же авиакомпании.

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