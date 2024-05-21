Пассажир рейса авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур погиб, когда самолет попал в зону сильной турбулентности. Об этом перевозчик рассказал в своих соцсетях.
В сообщении авиакомпании указано, что всего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Несколько из них получили травмы. Количество пострадавших и характер полученных повреждений не уточняется.
Самолет не смог долететь до точки назначения и приземлился в Бангкоке в 15.45 по местному времени (11.45 по рижскому).
"Singapore Airlines выражает свои глубочайшие сообщения семье погибшего. [...] Мы сотрудничаем с властями Таиланда, чтобы предоставить необходимую медицинскую помощь, и отправили команду в Бангкок для оказания дополнительной поддержки", — говорится в пресс-релизе.
Помощь пассажирам и их родственникам также окажет правительство Сингапура, пообещал министр транспорта Чи Хонг Тат. "Я глубоко опечален, узнав об инциденте", — написал он в соцсетях.
В комментарии BBC авиационный эксперт Джон Стрикленд отметил, что пассажиры сравнительно редко получают травмы в результате сильной турбулентности. Однако она "может иметь драматические последствия". "Недаром авиакомпании рекомендуют не отстегивать ремни безопасности на протяжении всего полета, будь то длинный или короткий", — добавил Стрикленд.
Как напоминает телеканал CNN, летом 2023 года семь человек получили травмы, когда рейс Hawaiian Airlines попал в зону сильной турбулентности по пути в Сидней. Еще один похожий инцидент произошел в конце 2022 года на самолете, летевшем из Аризоны на Гавайи — тогда пострадали 36 пассажиров рейса той же авиакомпании.