Мало какое оружие так же сильно ждали в Украине, как ждут сейчас истребители F-16. Западные партнеры собираются передать их в ближайшие месяцы. Украинцы возлагают на F-16 особые надежды, что понятно — эти самолеты могут сбивать крылатые ракеты, избавляя города от разрушительных российских налетов.

"Чтобы лишить Россию превосходства в воздухе, наш воздушный флот должен иметь от 120 до 130 современных самолетов", — сказал президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью агентству AFP.

Про будущие поставки известно немного. Нет точной информации о том, когда прибудут самолеты, сколько их в результате получит Украина, неизвестно также, какие это будут F-16 — те, что есть у стран-доноров, весьма сильно отличаются друг от друга.

Наконец, есть очень большие сомнения в том, что эти самолеты можно в полной мере считать современными и что они смогут эффективно противостоять российским.

Когда?

Украина, как ожидается, получит западные военные самолеты летом 2024 года.

Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить в Украину несколько десятков истребителей — от 45 до 60.

13 мая премьер-министр Дании написал в сети X, что передача F-16 произойдет "в течение месяцев". Нидерланды собираются передать свои F-16 вслед за Данией. Бельгия объявила, что передаст самолеты в 2025 году. О сроках передачи норвежских самолетов ничего не известно.

Задержка с передачей западных истребителей Украине может быть связана с процессом подготовки украинских пилотов, которые учатся в тренировочных центрах в Европе.

Но дело, вероятно, не только в этом. Возможно, старые F-16 приходится ремонтировать, модернизировать и приводить к более или менее единому стандарту — даже в составе одних ВВС могут быть очень разные самолеты.

ВСУ передадут довольно старые истребители. Они сильно отличаются по своим возможностям от последних модификаций F-16, которые США поставляют в другие страны.

Более того, часть истребительного авиапарка стран-доноров в последние годы находилась в нелетном состоянии.

Европейские ветераны

Государства, которые собираются передавать F-16 Украине (Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Дания), в самом начале 1980-х стали первыми европейскими странами, получившими новые на тот момент истребители F-16. Строились эти самолеты не в США, а на заводах в Бельгии и Нидерландах.

В 2020-х и без войны в Украине каждая из этих стран уже сняла эти самолеты с вооружения, чтобы перейти на новые F-35. ВВС Дании, Норвегии и Нидерландов уже используют последние как основные истребители, Бельгия только начала получать их — первый полет бельгийского F-35 состоялся 14 мая.

При этом некоторые из этих стран собираются передать Украине лишь часть своих освободившихся F-16. Другую часть они продают третьим странам.

Дания, в составе ВВС которой было 43 истребителя (33 одноместных F-16A и 10 двухместных F-16B), продала 24 из них Аргентине. Сколько датчане передадут ВСУ, пока не объявлено.

Норвегия в 2022 году продала 32 из 57 своих F-16 Румынии. Известно, что 22 самолета будут переданы Украине. Когда именно, тоже неизвестно.

Нидерланды, когда-то владевшие 138 истребителями F-16 собственного производства, обещают передать Украине по меньшей мере 24 самолета. Остальной свой авиапарк они списали и частично распродали в середине 2000-х.

Легкие истребители

Все F-16 в этих странах принадлежат к первому поколению, оно отмечается литерой A или B: F-16A — одноместные самолеты, F-16B — двухместные.

США продолжают выпускать и поставлять на экспорт F-16, но эти истребители сильно отличаются от тех, которые были выпущены в 1980-х.

F-16А самой первой серии, выпущенный в 1979 году, отличается от новейшего F-16V образца 2012 года примерно так же, как Су-27, выпущенный в 1982 году в СССР, отличается от российского Су-35, выпущенного в 2015 году. Это настолько глубокая модернизация истребителя, что его вполне можно считать новой моделью.

Кроме того, F-16 изначально строились как легкие фронтовые истребители — их аналогом в СССР были МиГ-29. Они были меньше, чем тяжелые многофункциональные американские F-15 (или советские Су-27), у них меньше полезная нагрузка, меньше дальность, хуже многие другие параметры.

Даже после модернизации, когда F-16 тоже стали называть многофункциональными, у них осталась маленькая дальность и небольшая в сравнении с тяжелыми самолетами полезная нагрузка.

Индивидуальные программы

F-16 каждой из стран, обещавших помочь Украине, имеет свои особенности, на каждом установлен свой набор оборудования — они строились под индивидуальные требования министерств обороны.

Истребители каждой страны несли свой набор вооружений, который совпадал по основным позициям, но отличался в специальных системах.

Например, F-16 ВВС Норвегии могут применять противокорабельные ракеты Penguin и бомбы с лазерным наведением Paveway II, а датские — использовать блоки радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-10, осложняющие наведение на самолет ракет противника.

Некоторые F-16 ВВС Нидерландов и Бельгии могут нести тактическое ядерное оружие — США размещали запасы ТЯО на территории этих стран.

Есть и менее значительные отличия, например, в интерфейсе или приборной панели, но они все равно делают самолеты непохожими друг на друга.

Все F-16 Дании, Нидерландов, Норвегии и Бельгии были построены раньше 1990 года, все четыре страны модернизировали свои самолеты. Теперь многие их характеристики приближены к более современным истребителям.

F-16 изначально создавался в расчете примерно на 20 лет службы. Однако его преемник задержался, и в США в 1990-х была разработана программа "Продление ресурса в середине срока эксплуатации" [Mid-Life Update — MLU].

Эта программа понадобилась для обновления планера самолета, который практически у всех истребителей на практике подвергался более существенным нагрузкам, чем было запланировано: изначально F-16 создавался как легкий фронтовой истребитель для воздушного боя, но со временем он оброс функциями, что отразилось на массе полезной нагрузки, которая увеличилась, а это сказалось на состоянии планера.

В нем появились микротрещины, некоторые узлы необходимо было полностью заменить.

Кроме того, в рамках программы было заменено электронное оборудование F-16, включая часть начинки радара, что увеличило его дальность на 25%, улучшено оборудование кабины, включая замену дисплеев, элементов управления, добавлены различные приборы, которые помогают управлять самолетом в неблагоприятных условиях, и многое другое.

Например, для расширения номенклатуры вооружения на многих самолетах потребовалось менять проводку в крыле.

Для обозначения программы модернизации истребителей традиционно используется термин Block с номером, соответствующим определенной программе. Самой массовой современной модификацией F-16 являются F-16C (одноместный) или D (двухместный), модернизированные до уровня Block 52. Их производство началось в 1990-х. Большинство американских истребителей — именно этой модификации.

Считается, что старые истребители, которые поставлялись в Европу и которые планируют передать Украине, были модернизированы до этого уровня. Формально модернизированные самолеты называются F-16AM или F-16BM.

Какие самолеты получит Украина?

Несмотря на то что истребители в четырех европейских странах были модернизированы примерно до одного общего уровня, детали и специализацию тех самолетов, которые будут поставлены ВСУ, установить трудно, поскольку каждая страна заказывала себе свой уникальный самолет, и даже в рамках одних ВВС это могли быть разные машины.

На Youtube-канале НАТО в конце апреля был опубликован ролик о подготовке украинских пилотов. На одном из кадров истребитель, на котором тренируются украинцы, был показан крупным планом — так, что можно было разглядеть его серийный номер: 870022.

Информацию об истребителях F-16, включая их серийные номера, можно узнать из неофициальных публичных реестров в интернете. Таким образом можно установить характеристики конкретного самолета.

Можно также предположить, что украинских летчиков должны учить воевать на самолетах, подобных тем, которые потом передадут — они должны освоить определенный набор оборудования и вооружений. И это позволяет сделать вывод о том, как можно такие самолеты применять.

Двухместный F-16B номер 870022 был построен голландской компанией Fokker в 1988 году для датских военно-воздушных сил. Это не самый старый самолет в парке европейских партнеров Украины, там есть и F-16, поставленные в 1980 году.

Это двухместный истребитель, который удобно использовать для подготовки пилотов, хотя он был создан не для этого — такая конфигурация дает свои преимущества в бою.

С самых первых серий одноместный F-16A и двухместный F-16B были оснащены примерно одинаково, разница была только в наличии второго члена экипажа.

Преимущество двухместных самолетов в том, что второй летчик "разгружает" пилота. Он следит за воздушным пространством, и поэтому у экипажа в целом выше ситуационная осведомленность.

Кроме того, если истребитель применяет сложное управляемое высокоточное оружие, то этим тоже лучше заниматься отдельному члену экипажа, который следит за целью, в одних случаях вводит в систему ракеты или бомбы координаты цели, в других — следит за ее лазерной подсветкой.

Одноместные истребители хороши тем, что пилот в воздушном бою может не отвлекаться на общение со вторым летчиком — это отнимает время, замедляя реакцию пилота на изменение обстановки. Когда он действует один, то он реагирует быстрее.

Кроме того, кабина второго летчика снижает полезную нагрузку, требует дополнительного электропитания. Наконец, такой экипаж нуждается в более долгом обучении.

Данный F-16B был модернизирован вместе с другими датскими самолетами до уровня Block 20 и называется F-16BM.

Размер радара

Один из главных элементов системы самолета — радар. Датский F-16BM оснащен радаром AN/APG-66(V)2A. Это глубокая модернизация самого раннего радара, созданного для F-16. В нем была заменена электронная начинка, что увеличило ряд его параметров, включая скорость обработки информации и дальность.

Считается, что APG-66 изначально был более мощным и функциональным радаром, чем РЛС "Сапфир" у его главного соперника МиГ-29. На таких МиГах украинские пилоты воюют с самого начала войны, и поэтому F-16 станет для них серьезным улучшением.

Однако Россия использует в Украине более современные и крупные истребители Су-30 и Су-35, оснащенные более мощными радарами.

Главная проблема РЛС у F-16 в том, что небольшие размеры истребителя ограничивают диаметр радара, что отражается на его мощности — его принимающая антенна недостаточно велика. Можно успешно улучшать электронику локатора, ускоряя обработку сигнала, но физические размеры в радиолокации влияют на получение этого сигнала и его четкость.

Поэтому у тяжелых российских истребителей с большими радарами будет преимущество: Су-30, Су-35 и МиГ-31 могут обнаруживать такие американские истребители раньше. Каждый из российских самолетов оснащен своей РЛС, более или менее новой, но все они как минимум больше.

В темноте без фонаря

Размеры и мощность РЛС — не приговор. Украинские летчики два с половиной года воюют на МиГ-29, гораздо менее совершенных, чем датские F-16.

РЛС самолета хуже видит цель, расположенную на фоне земли. Поэтому один из приемов украинских пилотов — летать с выключенным радаром на низкой высоте.

Включенный радар помогает самолету отслеживать активность в воздушном пространстве, но он же демаскирует самолет. Это похоже на фонарь в руках у человека в темноте — его можно включить и увидеть окружающие предметы, но лучше всего в темноте будет виден сам фонарь.

Полеты на низкой высоте с выключенным радаром позволяют оставаться скрытыми (до момента включения радара перед атакой), но у них есть и минусы.

Самый большой — преимущество в воздушном бою. Оно у тех, кто находится выше. В случае обстрела противника, который находится у земли, их ракеты будут лететь вниз, что дополнительно увеличит их скорость и дальность.

Ракеты, которые летят снизу вверх, борются и с земным тяготением, и с более плотным воздухом в нижних слоях атмосферы. Это сокращает радиус действия ракет, делает их более медленными. Поэтому воздушный бой лучше вести либо на одном уровне, либо имея преимущество по высоте.

Радар — очень важный, но не единственный инструмент обнаружения и слежения за воздушным пространством.

Датские F-16 используют усовершенствованную систему радиоэлектронного противодействия, в которую, в частности, включена аппаратура распознавания угроз, способная определить, с какой стороны самолет облучается радаром противника.

Другими словами, самолет "видит" не только отраженное излучение своего радара, но и свет радара противника. Датский F-16 оснащен усовершенствованной системой AN/ALR-74.

Эта система не заменит бортовую РЛС, она не может наводить ракеты на цель, но она помогает пилоту следить за обстановкой в воздухе и берет на себя часть функций радара. Она также связана с системой радиоэлектронного противодействия, которая помогает истребителю уклоняться от ракет.

Кроме того, F-16 стран НАТО оснащены системой Link 16, которая позволяет им обмениваться информацией с наземными и летающими радарами, другими самолетами, пунктами управления и так далее.

Это в некоторой степени компенсирует недостатки сравнительно слабого радара F-16, хотя и не дает истребителю преимущества в наведении собственных ракет.

У Украины, в отличие от России, нет самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, а действующие летающие радары стран НАТО не залетают в ее воздушное пространство. Дальности действия радаров американских E-3 Sentry, которые дежурят за границами Украины, не хватит на то, чтобы отслеживать активность в российском воздушном пространстве.

Это большой минус, потому что такие летающие радары являются фактически пунктами управления воздушным боем, они видят большое количество самолетов — своих и противника — и передают эту информацию истребителям.

Тем не менее F-16 смогут получать информацию от наземных радиолокационных станций и других истребителей.

Правда, ВСУ удалось до некоторой степени выровнять силы, сбив два российских летающих радара А-50У, что снизило российские возможности управления воздушным боем.

Согласно справочнику Military Balance 2022, перед началом войны у России было три единицы А-50 (устаревшие варианты) и шесть А-50У.

Что смогут Воздушные силы ВСУ с такими самолетами

Основным оружием F-16 являются противовоздушные ракеты AIM-9L Sidewinder. Они производятся с конца 1970-х годов. Это ракеты ближней дальности, оптимальная дальность пуска — до 20 километров. Кроме того, эти самолеты можно модифицировать для применения авиационных ракет IRIS-T ближнего радиуса, которые ВСУ использует в ПВО с наземных установок.

Российская авиация, скорее всего, постарается не вступать с пилотами ВСУ в воздушные бои на коротких дистанциях. Но такие ракеты будут все равно полезны в борьбе с российскими крылатыми ракетами или дронами, если ВС ВСУ решит использовать F-16 как перехватчики ПВО.

На вооружении у ВВС Дании стоят и более дальние авиационные ракеты — AIM-120 AMRAAM. Их уже используют ВСУ — их можно запускать из наземных ЗРК NASAMS.

Дальность этих ракет в последней модификации может превышать 120 км, однако европейские F-16 могут применять ранние версии с дальностью менее 100 километров.

Этим самолетам придется противостоять более новым и тяжелым российским, среди которых может оказаться Су-57 — истребитель пятого поколения, построенный с применением технологий стелс. Их называют самолеты-невидимки, но это неправильно, эта технология снижает заметность, сокращая дистанцию обнаружения — радары F-16 обнаружат их еще позднее, чем остальные российские самолеты.

Особое беспокойство у многих экспертов вызывает дальность российского авиационного вооружения.

Р-37, самая мощная из российских ракет, имеет заявленную дальность в 300 км, вторая по дальности — Р-33 — 160 км. Обе ракеты используются перехватчиками МиГ-31, возможно — Су-35С и Су-57 (последний вынужден нести эту большую ракету на внешней подвеске, что сводит на нет его преимущества в малозаметности).

Вместе с более мощными радарами российских самолетов это довольно опасная комбинация.

Однако Р-37 — довольно экзотическое оружие. Это большие и дорогостоящие ракеты. Основная масса российских истребителей вооружена ракетами ближнего и среднего радиуса, которые по своим характеристикам приближаются к вооружению европейских F-16.

Кроме того, помимо дальности, в воздушных боях важны и другие параметры, среди которых не самый последний — подготовка как пилотов, так и офицеров в штабах. Очень многое будет зависеть от планирования и управления воздушным боем.

Наличие летающих радаров А-50У, количество которых в последние несколько месяцев снизилось на две единицы, также все еще играет важную роль.

Поэтому предсказать исход воздушных боев истребителей с истребителями все-таки трудно.

Перехват бомбардировщиков

Против фронтовых бомбардировщиков Су-34 у F-16 больше шансов. Эти российские самолеты применяют авиабомбы с модулями УМПК, которые превращают их в планирующие высокоточные боеприпасы.

Их сбрасывают с расстояния примерно в 40-50 км на высоте около 10 тыс. метров. Российская авиация использует эти бомбы очень активно, и во многом благодаря им наземным войскам удается продвигаться на нескольких участках фронта.

Но, находясь на боевом курсе перед сбросом бомбы, такой самолет довольно уязвим, и если против него будет действует истребитель с ракетой, дальность которой превышает те самые 40-50 км, то это будет большой угрозой для Су-34.

Правда, Су-34 был создан на базе истребителя Су-27, это довольно маневренный самолет, который может нести системы радиоэлектронного противодействия.

Это не самая простая цель, но российские ВВС, как показывает опыт двух лет войны, не склонны рисковать дорогостоящими самолетами, и само наличие угрозы будет достаточным для того, чтобы свернуть такие операции.

Удары по земле

Истребители F-16AM и F-16BM ВВС Дании могут использовать управляемые тактические ракеты AGM-65G Maverick для нанесения ударов по наземным целям. Их также могут применять F-16 ВВС Нидерландов.

Датские истребители способны применять управляемые авиабомбы с лазерным наведением GBU-12 Paveway II и GBU-24 — для этого используется специальный подвесной модуль. Кроме того, эти самолеты могут применять планирующие авиабомбы GBU-31 JDAM — на их примере Россия создала свои модули УМПК.

F-16 других стран-доноров Украины вооружены примерно таким же набором, но в деталях он может отличаться.

Противостоять российским истребителям на F-16, которые Украина получит от своих европейских партнеров, будет довольно непросто. Однако воздушные бои и перехват — лишь небольшая часть операций, которые могут выполнять современные многофункциональные истребители.

Они могут, например, наносить удары по наземным целям. Тренировки летчиков на двухместных истребителях могут быть свидетельством подготовки подобных операций. Второй член экипажа как раз управляет высокоточным оружием.

Другим свидетельством такой подготовки является наличие пунктов "высокоточные авиационные боеприпасы" в пакетах американской помощи. Там не уточняется, какое именно оружие передадут Украине.

Наличие в арсенале датских самолетов ракет AGM-65G Maverick, управляемых авиабомб с лазерным наведением GBU-12 Paveway II и GBU-24, позволяет наносить удары по одиночным защищенным целям в ближнем тылу, а планирующие авиабомбы GBU-31 JDAM высокой мощности позволят ВСУ применять ту же тактику, которую использовали российские войска в последние месяцы — расчищать себе путь во время наступления.

При этом максимальная скорость у F-16 выше, чем у Су-34. Поскольку дальность планирования такой бомбы зависит от высоты и скорости во время пуска, это должно позволить им запускать бомбы с еще большего расстояния.

Несмотря на модернизации, F-16AM и F-16BM не приспособлены для применения ракет AGM-88B HARM, которые наводятся на сигнал радара. Украинские авиаторы научились запускать их со старых советских МиГов и Су, но это применение не раскрывает всех возможностей HARM, и успех этого применения довольно ограниченный.

Поздние модификации F-16 могут использовать специальный блок наведения AN/ASQ-213, который позволяет применять такие ракеты в полной мере. Но старые самолеты, такие, как те, что получит Украина, такой блок использовать не могут.

Они будут применять эти ракеты практически в том же режиме, что и МиГ-29 или Су-27 ВС ВСУ, то есть в очень ограниченном варианте.

В идеальных условиях эти сложные ракеты могут перед пуском настраиваться на выполнение конкретного задания в воздухе, что делает их очень эффективными.

Но на старых МиГ-29 или F-16AM они настраиваются в гораздо более грубом виде перед полетом, и это сильно снижает их эффективность.

F-16A и B-16B, вероятно, совместимы с противокорабельными крылатыми ракетами AGM-84 Harpoon. По крайней мере, ВВС Тайваня, которые вооружены такими же самолетами, используют эти ракеты. А норвежские истребители могут запускать еще и ракеты Penguin. Поэтому с появлением таких истребителей у ВМС Украины появится больше возможностей для войны на море.

Американские самолеты не способны применять крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP, которые украинцы запускают со старых советских бомбардировщиков Су-24. Но датские F-16 способны нести крылатые ракеты AGM-154 Joint Standoff Weapon, дальность которых, в зависимости от высоты пуска, составляет от 22 до 130 км.

Поэтому в любом случае, несмотря на довольно ограниченные возможности этих старых истребителей, ВСУ смогут использовать больше вооружений.

Нереализованные возможности

F-16 серий АМ и ВМ, которые передадут Украине ее европейские партнеры с разрешения США, — довольно старые самолеты. Они были модернизированы, но их функционал все равно довольно ограничен по сравнению с российскими истребителями.

Украина хочет получить эти самолеты с 2022 года, когда она впервые заговорила об этом. Впоследствии в прессе не раз появлялась информация о возможности закупки шведских истребителей Jas 39 Gripen.

В разное время в обсуждении возможных поставок авиатехники в Украину фигурировали другие самолеты, например, Eurofighter Typhoon, Mirage 2000, Tornado.

Эти европейские самолеты смогли бы использовать многие вооружения, недоступные для F-16. Например, крылатые ракеты Storm Shadow.

И в любом случае, за исключением, пожалуй, Tornado, все остальные самолеты были сделаны позднее, и, следовательно, их возможности выше, чем у "ветеранов холодной войны", которые уже почти было отправились в отставку, когда их вновь призвали на фронт.

Однако выбирать Украине не приходится. Главная ценность любых самолетов — их наличие.

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