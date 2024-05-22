Российские власти приняли решение в одностороннем порядке изменить морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов. Об этом сообщает русскоязычное издание газеты The Moscow times

Как пишет портал "Радио Свобода", Министерство обороны России подготовило законопроект об изменении морской границы РФ в восточной части Финского залива и близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. Таким образом, Москва, по всей видимости, готовится к одностороннему изменению российских морских границ с Литвой и Финляндией в Балтийском море.Правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне нескольких островов, а также близ северного входного мыса реки Нарва.

Эти данные газета приводит со ссылкой на приложение к постановлению правительства РФ.

На границе с Литвой под пересмотр попала зона Куршской косы, районы мыса Таран, а также Балтийской косы.

Авторы проекта утверждают, что действующие географические координаты, установленные постановлением Совмина СССР от 1985 года, "не в полной мере соответствуют современной географической обстановке".

Точки были зафиксированы "по морским навигационным картам мелкого масштаба", которые, в свою очередь, основаны на работах середины XX века, а это "не позволяет определить внешнюю границу внутренних морских вод" РФ, говорится в документе.Постановление Совмина СССР 40-летней давности, регулирующее границы на Балтике, Минобороны предлагает частично "признать не действующим" (раздел "Балтийское море").Документ о пересмотре границы, который пока официально не комментировали МИД Финляндии и Литвы, был представлен на общественное обсуждение практически одновременно с началом учений по применению тактического ядерного оружия. Российское Минобороны объявило, что они начались в Южном военном округе.

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