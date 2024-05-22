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Лидеры трех западноевропейских стран объявили о признании Государства Палестина. Министр иностранных дел Израиля уже заявил об отзыве своих послов из Осло, Дублина и Мадрида для проведения консультаций.

Первым о решении признать палестинскую государственность заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. "В разгар войны, когда десятки тысяч человек убиты и ранены, мы должны сохранить единственную альтернативу, которая предлагает политическое решение как израильтянам, так и палестинцам: два государства, живущие бок о бок, в мире и безопасности", — заявил глава норвежского правительства.

По его словам, решение вступит в силу 28 мая. Стёре добавил, что демаркация границы между Израилем и Палестиной должна пройти по границам 1967 года, а Иерусалим — стать столицей обоих государств.

"Норвегия намерена продолжать тесные контакты с израильскими властями. Норвегия была одной из первых стран, признавших государство Израиль в 1949 году. Израиль находится в уязвимой ситуации с безопасностью, и Норвегия признает законное право Израиля на самооборону в рамках международного права. Мы считаем, что решение о создании двух государств отвечает интересам Израиля. Это поможет создать более мирный, безопасный и стабильный регион", — подчеркнул Стёре.

Вскоре о планах Ирландии признать независимость Палестины объявил премьер-министр страны Саймон Харрис. "Уверен, что и другие страны присоединятся к нам и сделают этот важный шаг в ближайшие недели", — сказал он на специальном брифинге. Харрис подчеркнул, что также считает создание и сосуществование двух государств "единственным надежным путем к миру и безопасности".

К своим коллегам присоединился и премьер-министр Испании Педро Санчес. Выступая в парламенте страны, он объявил о планах признать палестинскую государственность. "Это признание — не атака на кого-либо, не шаг против израильтян и не шаг в пользу ХАМАС", — отметил глава испанского правительства. Решение должно вступить в силу во вторник.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас приветствовал решение трех европейских стран.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац еще до выступления Санчеса заявил, что ведомство отзывает послов из Осло и Дублина. "Я посылаю недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не оставит это без внимания. [...] Ирландско-норвежский парад глупости нас не остановит. Мы полны решимости достичь наших целей: вернуть безопасность нашим гражданам, свергнуть ХАМАС и вернуть заложников", — сказал глава израильского МИД. Он добавил, что в отношении Испании будет принято аналогичное решение, если власти страны признают Палестину.

Ирландия и Испания стали 11-й и 12-й странами ЕС, признавшими Государство Палестина. Последней такое решение приняла Швеция в 2014 году, другие девять стран сделали это еще до своего вступления в Евросоюз. Латвия и другие страны Балтии на официальном уровне не признают палестинскую государственность.

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