Правительство Швеции объявило о трехлетней программе военной поддержки Украины на сумму 75 млрд крон (6,46 млрд евро). Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте кабинета министров.

Программа будет действовать на протяжении 2024-2026 годов, ежегодно Стокгольм будет направлять Киеву помощь на сумму 25 млрд крон (2,15 млрд евро).

Поддержка в рамках реализации программы может быть оказана в форме передачи вооружений, финансовой помощи или финансирования закупок оборонного оборудования, сказано в заявлении шведского правительства.

В пресс-релизе подчеркивается, что поддержка Украины не должна мешать ходу оборонных реформ в самой Швеции в условиях, когда "ситуация с безопасностью в Европе стала самой серьезной со времен Второй мировой войны".

С учетом уже переданных пакетов помощи общий объем военной поддержки Украины со стороны Швеции с февраля 2022 года превысил 100 млрд крон (8,6 млрд евро).

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти Швеции отказались от политики нейтралитета, которой придерживались около 200 лет, и подали заявку на вступление в НАТО. Королевство стало членом альянса в марте 2024 года. Также Швеция резко увеличила расходы на оборону.

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