22 мая в Эстонском университете естественных наук Трийн Тедерсоо защитила докторскую диссертацию, в которой идет речь о том, что предприятия розничной торговли Эстонии продают куриное мясо, зараженное кампилобактериями, а у свиней наблюдается резистентность кампилобактерий к антибиотикам, пишет издание Maaleht.

Как следует из докторской диссертационной работы Трийн Тедерсоо "Campylobacter spp. in fresh broiler chicken meat and pig caecal samples in Estonia" ("Кампилобактерии в свежем курином мясе и слепой кишке свиней в Эстонии"), потребление зараженного кампилобактериями импортного мясо куриных бройлеров представляет потенциальную опасность для здоровья жителей Эстонии.

В Евросоюзе кампилобактериоз (одна из основных кишечных инфекций) является самым распространенным зоонозом с 2005 года. В 2021 году в ЕС зарегистрировали 127 840 случаев кампилобактериоза, что составляет 41,1 случая на 100 000 населения. Основными видами кампилобактерий являются Campylobacter jejuni и Campylobacter coli, они вызывают соответственно около 80% и 10% случаев кампилобактериоза у людей.

В большинстве случаев кампилобактериоз протекает в легкой форме и не требует стационарного лечения. Однако у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом кампилобактерии могут вызывать серьезные заболевания, в очень редких случаях приводить к летальному исходу. Ряд исследований свидетельствует о том, что для человека мясо птицы, особенно цыплят-бройлеров, является основным источником кампилобактериоза.

Кампилобактериоз свиней мало изученное заболевание, однако выявлена связь между бактериями C. coli из свиней и случаями заболевания людей.

Как показало исследование, куриное мясо из Литвы и Латвии, продаваемое в Эстонии предприятиями розничной торговли, заражено резистентными бактериями Campylobacter. Генотипирование изолятов Campylobacter выявило связь между случаями заболевания людей кампилобактериозом в Эстонии и импортом свежего мяса куриных бройлеров.

Генотипы восьми видов Campylobacter spp., выделенные из мяса куриных бройлеров в Литве, совпадали с генотипами Campylobacter, выделенными от людей в Эстонии. Это значит, что употребление в пищу импортного мяса куриных бройлеров, зараженного Campylobacter, представляет потенциальный риск для здоровья жителей Эстонии.

Опасность для здоровья представляет не только мясо бройлеров, зараженное кампилобактериями, но и свинина. Как показывают исследования, свиньи часто являются носителями резистентной C. coli.

Тщательная кулинарная обработка уничтожает кампилобактерии, поэтому остерегайтесь недоваренной птицы и свинины.

Как сказал профессор Эстонского университета естественных наук Мати Роасто, один из важнейших выводов исследования заключается в том, что мясо бройлеров, выращенных в Эстонии, заражено бактериями в меньшей степени, чем импортное мясо.

С диссертацией можно ознакомиться в цифровом архиве Эстонского университета естественных наук.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !