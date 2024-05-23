Правительство Норвегии с 29 мая закрывает границу для граждан России, желающих въехать в страну с туристическими и "другими целями не первостепенной важности". Соответствующее заявление опубликовано на сайте кабинета министров.

Запрет распространяется на россиян, прибывающих в Норвегию через внешнюю границу Шенгенской зоны по краткосрочной визе, выданной любой из стран-участниц соглашения. Исключение сделают для тех, кто получил норвежскую туристическую визу после 30 мая 2022 года.

В правительстве Норвегии отметили, что также в страну смогут въехать те, кто планирует посетить своих близких родственников. Ограничения не коснутся и россиян, которые едут в Норвегию или другие страны Шенгенской зоны для учебы или работы.

Как объяснила министр юстиции и общественной безопасности Эмилие Энгер Мель, Норвегия приняла такое решение в ответ "на незаконную агрессию России против Украины". Она добавила, что интенсивность движения через единственный КПП на границе с Россией в последнее время крайне невысокая.

Норвегия — последняя из граничащих с РФ стран Шенгенской зоны, которая запретила россиянам пересечение внешней границы по туристическим визам. Ранее такое решение уже приняли страны Балтии, Польша и Финляндия. Российско-финская граница уже несколько месяцев полностью закрыта.

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