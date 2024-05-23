Жертвами российских ударов, нанесенных 23 мая по Харькову, стали по меньшей мере шесть мирных жителей, еще 16 получили ранения. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на главу города Игоря Терехова и руководителя областной администрации Олега Синегубова.

Как сообщили представители городских и региональных властей, по предварительным данным удары были нанесены ракетами С-300 и С-400.

Синегубов отметил, что российские военные били по гражданской инфраструктуре, рядом с которой не находились никакие военные объекты. В частности, пострадала транспортная инфраструктура и коммунальное предприятие.

Один из ударов пришелся в здание типографии, где в тот момент находились около 50 человек. Попадание подтвердила директор издательства Vivat Юлия Орлова, сотрудничающая с этим предприятием. По ее словам, в типографии начался пожар, из-за которого местонахождение некоторых сотрудников установить пока невозможно.

К местам попаданий снарядов прибыли полиция и спасатели. Идет разбор завалов, под которыми могут находиться люди.

В Харьковской области, помимо столица региона, были обстреляны города Люботин и Золочев. В каждом из этих населенных пунктов пострадали по два местных жителя.

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