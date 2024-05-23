«Суровое наказание»: Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня

Всего через несколько дней после вступления в должность нового президента Тайваня Лай Циндэ Пекин начал самые масштабные за год военные маневры в окрестностях острова.

Как сообщило китайское государственное информагентство "Синьхуа", начавшиеся в четверг двухдневные учения призваны "послужить суровым наказанием за сепаратистские действия сил "независимости Тайваня" и строгим предупреждением против вмешательства и провокаций со стороны внешних сил".

Фраза "внешние силы", вероятно, относится к США — главному союзнику Тайваня.

Американский президент Джо Байден неоднократно заявлял, что Вашингтон будет защищать остров, если на него нападут. КНР же рассматривает Тайвань как мятежную провинцию, а лидер страны Си Цзиньпин уже не раз обещал вернуть Тайвань, если потребуется, силой.

Министерство обороны Республики Китай (официальное название Тайваня) осудило учения, заявив, что оно направило свои силы в районы вокруг острова, что его ПВО и ракетные войска наземного базирования отслеживают цели и что оно уверено в том, что сможет защитить свою территорию.

"Проведение военных учений по этому случаю не только не способствует миру и стабильности в Тайваньском проливе, но и подчеркивает милитаристский менталитет Китая", — заявили в министерстве.

Канцелярия президента Тайваня выразила сожаление, что материковый Китай угрожает демократическим свободам острова и региональному миру и стабильности своими "односторонними военными провокациями", но заявила, что люди могут быть уверены в том, что Тайвань сможет обеспечить свою безопасность.

Лай Циндэ, вступивший в должность в понедельник, в своей инаугурационной речи заявил, что Китай должен отказаться от угрозы войны и что ни одна из сторон пролива не подчиняется другой.

Китай уже выразил недовольство вступлением Лая в должность, заявив, что его речь "подает опасный сигнал о стремлении к независимости". Официальный Пекин также осудил госсекретаря США Энтони Блинкена за поздравление Лая, ввел санкции против бывшего американского конгрессмена, поддержавшего Тайбэй, и символические санкции против американских оборонных компаний.

Китайская государственная телекомпания CCTV заявила, что инаугурационная речь Лая была "крайне вредной", а ответные меры Китая "законны, правомерны и необходимы". Будущее Тайваня может решать только 1,4 млрд жителей Китая, а не 23 млн тайваньцев, говорится в комментарии телекомпании.

Китайские учения добавляют головной боли новому правительству в Тайбэе. Оппозиционные законодатели добиваются внесения изменений в закон, направленных на ограничение его полномочий. Во вторник вечером на улицы Тайбэя вышли тысячи людей, протестуя против поправок, и, как ожидается, в пятницу, когда они будут рассматриваться в парламенте, демонстрации возобновятся.

Учения проводятся в Тайваньском проливе, к северу, югу и востоку от Тайваня, а также в районах вокруг контролируемых Тайванем островов Кинмен, Мацзу, Вуцю и Дунъинь. Примечательно, что в этот раз, в отличие от предыдущих, Пекин не объявлял о маневрах заранее.

Китайские государственные СМИ сообщили, что Китай направил десятки истребителей с боевыми ракетами и сымитировал нанесение ударов по важным военным целям вместе с военными кораблями.

Народно-освободительная армия КНР опубликовала карту учений, на которой отмечены пять районов вокруг острова Тайвань и четыре небольших острова у южной китайской провинции Фуцзянь. Отдельно береговая охрана Китая объявила о проведении в тот же день учений в водах вблизи островов Вуцю и Дунъинь.

В отличие от маневров в августе 2022 года, когда Пекин фактически заблокировал шесть районов в море, в этот раз Китай не стал рассылать навигационные предупреждения для кораблей и самолетов.

Тайваньские чиновники сообщили Reuters, что эти районы находятся за пределами береговой зоны Тайваня, которая составляет 24 морские мили от побережья острова. По словам одного из чиновников, Пекин не объявлял никаких бесполетных зон, и Тайвань не наблюдал никаких масштабных перемещений наземных и ракетных сил Китая.

В последний раз Китай проводил крупномасштабные военные игры вблизи Тайваня в 2022 и 2023 годах. В августе 2022 года они начались сразу после визита бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вызвавшего резкое осуждение Пекина. Эта беспрецедентная по масштабам серия учений продолжалась четыре дня.

Нынешние маневры, получившие название "Совместный меч — 2024А", должны продлиться два дня. Однако, как отмечают аналитики, в отличие от аналогичных учений "Совместный меч" в апреле прошлого года, эти учения обозначены как "А", что может означать, что они не последние в этом году.

И КНР, и Тайвань официально считают себя одним большим Китаем. Тайвань в принципе не против объединиться, но не под началом китайской компартии, и выступает за статус-кво — формально вместе, фактически врозь.

Согласно опросам, более 90% тайваньцев не желают немедленного объединения. Но и сторонников объявления независимости на Тайване почти нет, поскольку подобная декларация стопроцентно повлечет за собой войну с КНР.

Си Цзиньпин сосредоточил в своих руках всю власть в КНР и в последние годы неоднократно заявлял о неизбежности "воссоединения" с Тайванем. Он говорил, что вопрос этот нельзя оставлять будущим поколениям, но отрицал предположения о якобы установленном крайнем сроке — 2027 годе.

В новогоднем обращении за две недели до тайваньских выборов Си заверил, что Тайвань непременно воссоединится с Китаем. Аналитики отметили ужесточение тона китайского председателя: в прошлом году он лишь назвал людей по обе стороны Тайваньского пролива "членами одной семьи".

"Никого уже не удивляет, что Китай задействует армию для устрашения. И делает это все чаще и все охотнее", — говорит Брайан Харт из американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

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