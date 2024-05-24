В аннексированном Россией Крыму вечером в четверг, 23 мая, подверглись ракетному обстрелу Симферопольский район и городской округ Алушта. Так называемый "губернатор" региона Сергей Аксенов подтвердил факт атаки. По его словам, в Симферопольском районе в результате удара имеются погибшие - двое "случайных прохожих". Представитель оккупационных властей при этом не привел подробностей, куда именно попала ракета.

Аксенов написал также, что в районе Алуште зафиксированы попадания и "по пустующему объекту хозяйственного назначения". Пророссийские Telegram-каналы утверждают, что речь идет о местном пустующем санатории.

В то же время украинские СМИ со ссылкой на местных жителей сообщили как минимум о пяти услышанных звуках взрывов под Алуштой. Так, издание "Суспільне Крим" опубликовало видео, снятое предположительно на набережной города, - на записи видна серия взрывов и работа ПВО в близости от места попадания ракет.

Украинские Telegram-каналы пишут, что целью атаки под Алуштой стал объект в одной из воинских частей РФ в регионе. По данным канала "Атеш", это используемый российские войсками узел связи в селе Солнечногорское, расположенный в бывшей воинской части ВСУ. "Крымский ветер" пишет о пожаре в воинской части ФСБ в поселке Семидворье, расположенном в том же направлении от Алушты, что и Солнечногорское.

Кроме того, СМИ сообщали о "вспышках" в районе военного аэродрома Бельбек, который за неделю до этого подвергся атаке БПЛА.

Министерство обороны России пока не комментировало удары по полуострову. Украинская сторона тоже не делала соответствующих заявлений.

Лондон ранее призвал разрешить Киеву удары по Крыму западным оружием

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс в середине мая призвал Германию и других союзников Украины разрешить Киеву наносить удары по целям в аннексированном РФ Крыму из вооружения, поставленного Западом.

Он отметил, что Лондон считает Крым неотъемлемой частью Украины, и был "очень дальновидным" в отношении того, как Киев будет использовать поставленное оружие в защите от продолжающегося российского вторжения - в том числе британские ракеты Storm Shadow.

Вместе с тем министр отказался отвечать на вопрос, разрешит ли Великобритания Украине бить из поставленного оружия по целям в России. Просьбы к союзникам об этом неоднократно звучали от украинской стороны на фоне наступательных действий РФ на востоке Украины. Так, президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству AFP в середине мая отметил, что запрет на атаки по территории РФ западным оружием - "наибольшее преимущество" для России в текущей обстановке.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !