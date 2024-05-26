Кишинев запросил у Москвы экстрадицию бежавшего из страны пророссийского олигарха Илана Шора, который заочно приговорен в республике на 15 лет лишения свободы за банковское мошенничество. Об этом в эфире телеканала TVR Moldova сообщила глава Минюста Молдовы Вероника Михайлов-Морару.

По словам министра, власти страны ранее не были проинформированы о том, что у Шора есть гражданство России. Однако олигарх сам сообщил об этом в интервью российскому пропагандисту Стасу Васильеву, опубликованному в середине мая. По данным национального бюро Интерпола в Молдове, Шор является гражданином РФ с 1 января 2024 года.

При этом в феврале Интерпол уже обращался к России с просьбой о выдаче Шора, так как он объявлен в международный розыск. Однако РФ тогда заявила, что Интерпол не должен вмешиваться "в политические, военные, религиозные и расовые вопросы" и отказала в экстрадиции.

Глава молдавского бюро Интерпола Виорел Центиу отметил, что наличие паспорта РФ у Шора осложняет ситуацию с его возможной экстрадицией, так как "согласно международным процедурам, ни одно государство не выдает своих собственных граждан". Вместе с тем получение Шором паспорта РФ априори нарушает закон Молдовы о двойном гражданстве, так как граждане страны могут иметь не более двух гражданств, а у Шора помимо молдавского уже есть паспорт Израиля, отметил Центиу.

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