Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, призвавшего союзников, поставляющих оружие в Украину, отменить запрет на его использование для нанесения ударов по военным объектам в России.

"Мы неотъемлемая часть НАТО, но каждое решение должно приниматься коллегиально", — цитирует Таяни итальянское агентство Ansa. По мнению итальянского министра, "выбор Киева — это выбор Киева".

Таяни подчеркнул, что итальянских солдат в Украине не будет, а поставляемое ей итальянское оружие используется внутри страны.

Главу МИД поддержал и вице-премьер страны, лидер консервативной партии "Лига" Маттео Сальвини. "Италия ни с кем не воюет, и если помочь Украине в военном плане было правильно, то при этом не может быть и речи о снятии запрета на нанесение Киевом ударов по военным объектам в России, — сказал Сальвини. — "Лига" против того, чтобы посылать хотя бы одного солдата воевать в Украину. Мы хотим мира, а не преддверия Третьей мировой войны".

Никола Фратоянни из "Левого зеленого альянса" пошел еще дальше, заявив, что генсек НАТО использует безответственные и опасные слова.

"Мы далеки от того, чтобы быть точкой равновесия, мы стоим перед очередным шагом в сторону военной эскалации. Это настоящее безумие, которое ставит мир на грань атомной войны", - написал он у себя в соцсетях.

Согласно недавней статье New York Times, госсекретарь США Энтони Блинкен якобы хочет убедить президента Джо Байдена снять запрет на использование американского оружия для нанесения ударов по территории России. Как ранее писала американская пресса, этот запрет был частью негласных договоренностей между администрацией Байдена и Кремлем, достигнутых за несколько месяцев до российского вторжения в Украину.

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