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Для сохранения мира в Европе необходимо инвестировать в оборону, заявила глава Еврокомиссии. По ее мнению, для этого следует задействовать бюджетные средства ЕС, сообщает литовский портал Delfi.

На фоне вторжения РФ в Украину и повторяющихся угроз российского президента Владимира Путина Евросоюз должен подготовиться к возможной войне и принять меры для совместного вооружения, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Тот, кто говорит и действует, как Путин, не хочет мира, а намерен продолжать", - заявила она в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk в воскресенье, 26 мая.

Поддерживать Украину и укреплять собственную обороноспособность Фон дер Ляйен, ранее возглавлявшая Минобороны ФРГ, подчеркнула важность последовательной поддержки Украины и одновременного укрепления собственной обороноспособности.

"Если мы должны сохранять мир на нашем континенте, то нам необходимо инвестировать в оборону", - отметила она.

ри этом глава Еврокомиссии, которая намерена баллотироваться на второй срок в качестве кандидата Европейской народной партии (ЕНП), указала на "гибридные атаки" России, в том числе на недавнее снятие пограничной разметки на границе с Эстонией, использование мигрантов в качестве инструмента противостояния с ЕС и попытки расколоть европейцев с помощью соцсетей.

Говоря о необходимости укреплять обороноспособность Евросоюза, фон дер Ляйен также отметила положительные эффекты этого процесса для европейской экономики. В качестве примера она назвала предложение Польши и Греции по созданию совместной системы ПВО.

"Важно, чтобы с помощью миллиардов, которые мы инвестируем, также создавались хорошие рабочие места здесь, в Европе", - пояснила она.

По мнению главы Еврокомиссии, финансирование мер по укреплению обороноспособности должно осуществляться с использованием бюджетных средств, поступающих за счет взносов стран - членов ЕС.

Соглашения о создании Европейского Союза предусматривают совместную оборонную политику, но не предполагают финансирования оперативных расходов на военные и оборонные цели из бюджета ЕС.

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