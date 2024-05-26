Впервые за последние четыре месяца террористическая группировка ХАМАС выпустила ракеты по Тель-Авиву и его окрестностям.

Несколько взрывов в воскресенье, 26 мая, прогремело в центре Тель-Авива. В ряде городов, окружающих прибрежный мегаполис, прозвучали предупреждения о ракетной опасности.

По данным медиков, легкие ранения получили две женщины, направлявшиеся в укрытия. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что восемь ракет в сторону Тель-Авива было выпущено с юга сектора Газа из города Рафах. Несколько снарядов было перехвачено противоракетной обороной, указывается далее.

Ответственность за нападение взяло на себя военное крыло ХАМАС. Террористы заявили, что выпустили по израильскому мегаполису "большой залп ракет" в качестве ответа на действия Израиля против мирного палестинского населения.

В последний раз Тель-Авив подвергался ракетному обстрелу из сектора Газа 29 января.

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