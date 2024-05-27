Во втором туре президентских выборов в Литве победил действующий глава государства Гитанас Науседа. По результатам голосования он получил 75% голосов, а за его соперницу, премьер-министра страны Ингриду Шимоните, проголосовали 23% избирателей. Как Науседа, так и Шимонайте поддерживают Украину и крайне критически высказываются о России.

Выступая перед журналистами в предвыборном штабе в вильнюсском районе Ужупис, Науседа поблагодарил Шимоните за дискуссию и пообещал, что для государства останутся приоритетными вопросы обороны.

"Я хотел бы выразить большую, большую благодарность народу Литвы. Мне дали большой мандат доверия, и этим кредитом доверия, я понимаю, мне нужно будет дорожить", — цитируют Науседу литовские СМИ.

3% ВВП на оборону

Согласно конституции Литвы, президент не только должен первым реагировать в случае военной агрессии против страны, но и в принципе отвечать за формирование внешней политики.

В области международных отношений особенных различий между кандидатами не было: они оба выступают за укрепление безопасности Балтийского региона, оба поддерживают рост расходов на военные нужды, а также призывают к всесторонней помощи Украине и давлению на Россию.

"Давайте не будем питать иллюзий, что Владимир Путин готов к каким-то мирным переговорам, — сказал Науседа журналистам в ночь после первого тура выборов. — Другого способа остановить это, кроме как эффективно поддерживать Украину, просто нет, главное — сделать это быстро".

"Формула победы над агрессором ясна: мир через силу. Если мы соберемся с силами и начнем верить в победу, мы сможем обеспечить, что в Европе наконец воцарится мир", — сказала Шимоните в марте на Балтийской военной конференции.

Что может президент в Литве

Литва — парламентская республика, поэтому круг полномочий президента значительно ограничен. Он может предлагать кандидатов на должности судей, главы Банка Литвы и других высших чиновников.

У президента есть право законодательной инициативы, он также может выступать с предложениями по изменению законов, уже утвержденных парламентом.

Приоритеты оба кандидата расставили в своих предвыборных программах.

Науседа в первую очередь говорит о решении социальных проблем, он также призывает повысить расходы на оборону до 3% ВВП и подчеркивает важность экологичного развития экономики.

Шимоните в своей программе гордится тем, что Литва литовская экономика достигла среднеевропейского уровня развития. Она также призывала напоминать союзникам о важности коллективной обороны.

Согласно литовским законам, кандидаты должны были предоставить данные о своем финансовом положении — тут между претендентами на президентский пост тоже нет большой разницы. Науседа как президент в прошлом году заработал 122 тысячи евро, накопил чуть более 20 тысяч и задекларировал имущество на 359 тысяч евро.

Шимоните на посту премьер-министра заработала 72 тысячи евро, накопила 13 тысяч евро и задекларировала имущество на 316 тысяч.

Как пять лет назад

Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните уже встречались во втором туре президентских выборов в 2019 году.

Тогда эксперты говорили, что 65% голосов бывшему главному экономисту банка SEB обеспечила его политическая нейтральность при наличии опыта в госуправлении и отсутствии видимых компрометирующих связей с бизнес-структурами.

До прихода в частный сектор экономист по образованию Науседа четыре года на разных должностях работал в Банке Литвы. А в последние десять лет перед выборами 2019 года был известен обществу в основном экспертными оценками экономической ситуации.

У Шимоните к тому моменту уже был политический багаж — она занимала должности министра финансов и депутата Сейма. Несмотря на формальную беспартийность, ее очевидно поддерживали консерваторы — "Союз отечества — Христианские демократы".

В 2019 году этот бэкграунд обеспечил ей 33% голосов. В партию консерваторов она вступила позже, от этой же политической силы стала премьером в действующем правительстве.

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