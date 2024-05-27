Министерство иностранных дел и министерство юстиции РФ доложили Владимиру Путину, что движение "Талибан" можно исключить из списка организаций, признанных в России террористическими. Об этом пишет информагентство ТАСС со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

По словам чиновника, с момента прихода талибов к власти в Афганистане в 2021 году Россия стала значительно ближе к признанию их правительства. При этом без исключения движения из реестра террористических организаций идти на такой шаг "преждевременно".

Кабулов отметил, что по вопросу признания правительства талибов существуют "отдельные моменты, которые предстоит преодолеть, после чего уже российское руководство будет принимать решение". О каких именно "моментах" идет речь, представитель МИД РФ не сказал.

Юрист Дмитрий Аграновский в комментарии ТАСС отметил, что в России исключение организации из списка террористических возможно только по решению Верховного суда.

Верховный суд РФ признал "Талибан" террористической организацией в 2003 году; аналогичный статус движению присвоили власти некоторых других стран, например, Турции и Канады. В последние годы талибы регулярно участвуют в мероприятиях, гостями которого становятся также высокопоставленные члены российского правительства.

В начале мая Следственный комитет РФ предъявил журналистке Надежде Кеворковой обвинение в "оправдании терроризма" за два поста в Telegram, один из которых был посвящен деятельности "Талибана".

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