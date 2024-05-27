Для находящихся в Польше российских дипломатических работников введены ограничения по перемещению внутри страны. Об этом объявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Как объяснил глава МИД, дипломаты смогут перемещаться только внутри Мазовецкого воеводства — региона, на территории которого находится Варшава. Перемещения консульских работников ограничат административно-территориальными единицами, в которых они работают. Эти меры не коснутся посла РФ в Польше Сергея Андреева.

По словам Сикорского, ограничения введены на фоне "гибридной войны" России против Евросоюза. Он также выразил надежду, что аналогичные решения вскоре примут другие европейские страны.

Министерство иностранных дел РФ на момент написания новости не комментировало решение польских властей.

На прошлой неделе премьер-министр Дональд Туск сообщил, что в Польше арестованы девять человек, обвиняемых в совершении диверсий по заказу российских спецслужб. Среди задержанных были граждане Беларуси, Польши и Украины. В качестве примера диверсии Туск называл попытку поджога завода во Вроцлаве.

В ноябре газета Financial Times со ссылкой на собственные источники писала, что Чехия предложила другим странам ЕС ввести единые ограничения на передвижение российских дипломатов. Инициатива предполагала, что они смогут получать визы и виды на жительство, позволяющие передвигаться только внутри страны пребывания, а не по всей Шенгенской зоне.

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