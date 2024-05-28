В Нигерии при нападении боевиков на деревню Кучи в центральном штате Нигер были убиты восемь человек и похищены более 150. Об этом сообщило вечером в понедельник агентство AFP со ссылкой на местные власти.

"Нападавшие приехали из соседнего штата Кадуна на примерно ста мотоциклах, каждый из которых вез троих человек", — рассказал журналистам Амину Наджуме, глава правительства округа. Местный чиновник раскритиковал нигерийских силовиков за то, что те не пришли на помощь жителям деревни, атака на которую продолжалась три часа.

Источник в ООН также оценивает число похищенных из Кучи примерно в 150 человек. Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям Нигерии (SEMA) дает другую цифру: более 100 человек.

Действующие в Нигерии радикальные исламистские группировки, такие как "Боко Харам" и "Западноафриканская провинция исламского государства" (ISWAP), широко практикуют похищения людей, в том числе детей. Так, в марте в штате Кадуна были похищены около 300 школьников.

Армия Нигерии проводит операции против боевиков, в результате которых иногда удается освободить пленников. Например, в апреле 2015 года нигерийские военные объявили об освобождении ими в штате Борно 200 девочек и почти 100 женщин, находившихся в плену у "Боко Харам".

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