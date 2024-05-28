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Президент Латвии Эдгар Ринкевич во вторник встретился с королем Великобритании Чарльзом III и пригласил его и королевскую семью посетить Латвию, заявил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.

Ринкевич на встрече с королем в Бекингемском дворце поблагодарил Чарльза III за дружбу и поддержку Великобритании Латвии.

Президент Латвии с этой недели посещает с рабочим визитом Великобританию и Северную Ирландию. В ходе визита у Ринкевича была запланирована аудиенция у короля Великобритании и встреча с проживающими в Великобритании соотечественниками.

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