Президент Латвии Эдгар Ринкевич во вторник встретился с королем Великобритании Чарльзом III и пригласил его и королевскую семью посетить Латвию, заявил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.

Ринкевич на встрече с королем в Бекингемском дворце поблагодарил Чарльза III за дружбу и поддержку Великобритании Латвии.

Президент Латвии с этой недели посещает с рабочим визитом Великобританию и Северную Ирландию. В ходе визита у Ринкевича была запланирована аудиенция у короля Великобритании и встреча с проживающими в Великобритании соотечественниками.