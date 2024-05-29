Глава европейского внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель заявил, что считает атаки со стороны вооружённых сил Украины по объектам на территории России законными, если эти удары пропорциональны. Об этом Боррель заявил по итогам встречи министров обороны ЕС, сообщает "Радио Свобода".

"Мы также обсуждали возможность отменить ограничения на удары западным оружием по военным объектам на российской территории. Это абсолютно законно с точки зрения международного права, если они наносятся пропорционально", — заявил Боррель.

По словам дипломата, ограничения на использование их вооружений для ударов по России уже готовы отменить некоторые страны, а остальные пока размышляют. Число стран, согласившихся дать разрешение Украине атаковать их оружием цели в России, Боррель не привёл.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Украине нужно позволить нейтрализовать российские военные базы, с которых запускаются ракеты.

Ранее с призывом к западным странам перестать ограничивать себя в поддержке Украины выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Отмену ограничений также поддержали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Латвии Эдгар Ринкевич, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Вместе с тем канцлер Германии заявил, что пока не видит причин для снятия запрета на такие удары. Против отмены запрета также выступили Италия и Испания.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Борреля о законности пропорциональных ударов Украины по России. заявила, что его формула равна тысячам погибших украинцев.

"Какая пропорция: один бОррель на десятки тысяч убитых украинцев для цветения "прекрасного сада"?", — написала Захарова в телеграме (орфография сохранена – прим. РС).

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