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Швеция выделяет Украине новый, шестнадцатый по счету и самый крупный по своему объему пакет военной помощи стоимостью 1,16 млрд евро. Об этом объявила заместитель премьер-министра королевства Эбба Буш.

По данным министра обороны Пола Йонсона, Швеция передаст Украине самолет дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 для усиления ПВО, управляемые ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности, бронетранспортеры Pbv 302 и артиллерийские боеприпасы.

Ранее в мае правительство Швеции сообщило о выделении Украине 56,5 млн евро на обеспечение энергоснабжения, а также о предоставлении трехлетнего рамочного пакета помощи на гражданские и военные нужды в объеме 75 млрд крон (6,5 млрд евро). Средства равномерно распределят на 2024-2026 годы.

В сообщении шведского правительства отмечалось, что военная поддержка может включать безвозмездную передачу Украине военной техники, перечисление денежных средств и оказание финансовой помощи для закупки военного оборудования.

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