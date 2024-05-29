Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру во вторник, 28 мая, подписали в Лиссабоне двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Документ рассчитан на 10 лет. Как указал Монтенегру в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским, в рамках соглашения его страна выделит Киеву в текущем году 126 млн евро на защиту от российской агрессии и будет поддерживать Украину далее "столько, сколько потребуется".

Ранее на этой неделе Зеленский подписал аналогичные соглашения с двумя другими членами ЕС и НАТО: 27 мая — с Испанией, 28 мая — с Бельгией.

Заключение двусторонних соглашений по безопасности с Украиной происходит по инициативе стран "Большой семерки", напоминает агентство dpa. В 2023 году на фоне саммита НАТО члены G7 договорились, что отдельным странам следует заключить с Украиной двусторонние соглашения ради долгосрочной гарантии ее безопасности. Португалия стала 12-й государством, подписавшим подобный документ.

Президент Украины назвал договоры с Испанией, Бельгией и Португалией "очень важными", однако подчеркнул, что "речь не о деньгах". "Эти заключенные на 10 лет соглашения не означают, что война продлится еще 10 лет. Это стратегические соглашения, которые включают модернизацию и восстановление Украины, а также гуманитарную помощь", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что главное, в чем нуждается Украина сегодня, — это помощь в противовоздушной обороне, то есть беспилотники, ракеты и информационные системы. Это нужно Украине "так сильно, как вода в пустыне", отметил президент.

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